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【盈富基金】恒指10日跌3341點　盈富基金反而勁吸錢

金融經濟 14:03 2020/03/23

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恒指10日跌3341點　盈富基金反而勁吸錢

恒生指數於3月6日開始急跌621點，其後截至上周五的10個交易日之中，有7日急跌，累跌3341點，單日最大的跌幅達1106點，平均計即每日跌334點，以今日現時急挫約1000點計，高於平均速度，反映跌勢仍急勁；由於基金遭大幅贖回之說甚囂塵上，不過，追綜恒指表現的盈富基金 （02800） ，仍一如以往，在亂市之下大幅吸資，半個月吸60億元。

據盈富基金披露，3月5日的已發行基金單位為30.49億個，到3月20日為33.1億個，期間增加2.61億個，以上周五基金每單位淨值23.0857元計，總額達60億元。

投資界一般認為，港股雖然在急跌之下，有走資跡象，不過，部份大戶在港股跌市之中，一般不會再去揀個股，而是整體大市部署，所以將錢泊入盈富基金，近期盈富基金發行單位急增，正好反映這情況。

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