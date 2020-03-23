【美國疫情】是否患有新冠肺炎？蘋果Siri都有得答

▲ 蘋果公布，人工智能語音系統Siri可以檢查用家是否確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情直捲全球，歐美多個國家成為疫左重災區。據內地媒體報道指，蘋果（美：APPL）於上周六對人工智能語音系統Siri進行更新，iPhone用家可以在透過詢問英語版的Siri獲得由國家官方衛生組織的相關答案，惟目前僅開放給美國地區的用家使用。

據報道指，用家可以向Siri問例如「如何判斷自己有沒有被新冠病毒感染」，Siri隨即會詢問用家是否有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀。用戶根據情況回答有或沒有，這些問題會繼續下去，得到一個初步判斷。不過，目前相關功能僅開放給美國用家，惟未有透露該功能會否開放給其他國家用家使用。

▲ Siri會詢問用家是否有發燒，咳嗽，呼吸急促等症狀。

蘋果表示，這些答案分別來自美國疾病預防控制中心（Centers for Disease Control and Prevention）及美國公共衛生服務部門（U.S. Public Health Service）。

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除了蘋果，Facebook（紐：FB）亦於上周表示計劃開啟新冠肺炎信息中心鼓勵用家減少接觸；Google於上周亦宣佈，開設有關新冠肺炎的教育資訊網站，提供有關注大流行病的教育，預防和當地資源。

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