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【iPhone限購】蘋果取消除國外iPhone、iPad等購買限制

金融經濟 14:10 2020/03/23

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外媒報道指，蘋果取消上周對iPhone、iPad Pro和MacBook Air在中國以外地區的購買限制，但中國市場範圍內的某些限購條件仍未取消。（資料圖片）

外媒報道指，蘋果（美：APPL）取消上周對iPhone、iPad Pro及MacBook Air在中國以外地區的購買限制，但中國市場範圍內的某些限購條件仍未取消。報道指，目前蘋果在中國市場對iPhone和Mac mini未有設下購買限制，但每位客戶的MacBook Air的訂單數量不可超過5部，新款的iPad Pro亦將限購。

據蘋果香港官方網站顯示，最新的iPad Pro及Macbook Air並未有出現限購情況，至於iPhone 11、iPhone XR、iPhone8、iPhone 8 Plus亦未設限購。

上周有報道指，蘋果因疫症影響生產進度而出現供應短缺，避免消費者大量購買的情形，上周起限制iPhone、iPad Pro等線上產品的購買數量，蘋果的春季發布會亦因疫症影響而取消。

據蘋果香港官方網站顯示，Macbook Air並未出現限購情況。（資料圖片）

相關文章：【iPhone限購】供應鏈緊張？　蘋果官網售iPhone只限「兩部thx」

相關文章：【iPad Pro】蘋果突然發布新iPad Pro 售價6399元起下周三開賣

相關文章：蘋果嚴推App Store限制令　禁疫情為題的Apps上架

責任編輯：趙偉津

股票 蘋果發佈會 蘋果（Apple，美：AAPL） 中國市場 中國 iPhone iPhone 8 iPhone 11 MacBook iPad Pro

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