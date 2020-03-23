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【美國經濟】大摩︰美國次季GDP恐萎縮30%　高盛料今年全球經濟萎縮1%（第二版）

金融經濟 17:42 2020/03/23

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中金、大摩兩大中美資券商，齊調低本土經濟增長預測。

新冠肺炎令全球各地經濟陷入停頓，摩根士丹利（Morgan Stanley）最新研究表示，疫情將對美國造成比預期更嚴重的衰退，其中包括第二季度國內生產總值（GDP）下跌30.1%。另一方面，中金最新預測，中國首季GDP 也受疫情影響，將倒退逾9%。受首季拖累，中金料全年GDP未能「保六」，增長縮至2.6%、只能「保二」，但看好第二季內地經濟已可加速至4%。

另外，高盛（Goldman Sachs Group Inc.）發表報告，料今年全球國內生產總值（GDP）將萎縮約1%，超越2008年全球金融危機翌年的經濟下滑幅度。

相關文章：中金料全球經濟第二季「暫停」　首家中資大行大幅削中國GDP預測

大摩恐美國第二季GDP收縮30%

摩根士丹利由Ellen Zentner所領導的經濟學家團隊此前預測，今年第二季美國GDP將收縮4%，惟他們在最新報告中作出了更悲觀的預測，除了GDP大跌30%外，第二季度失業率料平均為12.8%，消費將下降31%。

Ellen Zentner在報告中指出︰「3月份經濟活動幾乎停滯」加上隨着更多地區的隔離措施以及金融狀況的進一步收緊，對近期GDP的負面影響亦有所增加。

摩根士丹利團隊預測，本季度（今年首季）國內生產總值將下降2.4%，但第三季度將開始回升。總體而言，大摩預計，今年第四季美國經濟將錄得2.3%的按年跌幅。

高盛：美國失業率或升至9%

高盛報告指出，新冠肺炎危機更確切來說，是對經濟活動的實際（而非金融）限制，這在戰後歷史上是前所未有的。高盛報告預計，發達經濟體實質GDP第二季料將非常急劇地萎縮，其中美國料萎縮24%，是戰後最高紀錄的2.5倍；現階段預期美國今年產出收縮3.1%，失業率將由目前的3.5%升至9%。2008年金融海嘯後，美國失業率曾在2009年10月升至10%。

其他大行方面，摩根大通公司（JPMorgan Chase＆Co.）上周表示，預計4月至6月期間GDP將萎縮14%，《彭博》預測會下跌9%。

美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）此前預測，美國第二季度失業率可能達到30%，GDP將錄得50%的倒退。

（第二版加入高盛預測）

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