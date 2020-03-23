【美國經濟】大摩︰美國次季GDP恐萎縮30%　料第三季回升

▲ 中金、大摩兩大中美資券商，齊調低本土經濟增長預測。

新冠肺炎令全球各地經濟陷入停頓，摩根士丹利（Morgan Stanley）最新研究表示，疫情將對美國造成比預期更嚴重的衰退，其中包括第二季度國內生產總值（GDP）下跌30.1%。另一方面，中金最新預測，中國首季GDP 也受疫情影響，將倒退逾9%。受首季拖累，中金料全年GDP未能「保六」，增長縮至2.6%、只能「保二」，但看好第二季內地經濟已可加速至4%。

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摩根士丹利由Ellen Zentner所領導的經濟學家團隊此前預測，今年第二季美國GDP將收縮4%，惟他們在最新報告中作出了更悲觀的預測，除了GDP大跌30%外，第二季度失業率料平均為12.8%，消費將下降31%。

Ellen Zentner在報告中指出︰「3月份經濟活動幾乎停滯」加上隨着更多地區的隔離措施以及金融狀況的進一步收緊，對近期GDP的負面影響亦有所增加。

摩根士丹利團隊預測，本季度（今年首季）國內生產總值將下降2.4%，但第三季度將開始回升。總體而言，大摩預計，今年第四季美國經濟將錄得2.3%的按年跌幅。

其他大行方面，摩根大通公司（JPMorgan Chase＆Co.）上周表示，預計4月至6月期間GDP將萎縮14%，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）則預期跌幅為24%，《彭博》預測會下跌9%。

美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）此前預測，美國第二季度失業率可能達到30%，GDP將錄得50%的倒退。

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