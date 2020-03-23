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【美國經濟】大摩︰美國次季GDP恐萎縮30% 料第三季回升

金融經濟 13:39 2020/03/23

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摩根士丹利預測，第二季美國GDP或倒退30%。

新冠肺炎令全球各地經濟陷入停頓，摩根士丹利（Morgan Stanley）最新研究表示，疫情將對美國造成比預期更嚴重的衰退，其中包括第二季度國內生產總值（GDP）下跌30.1％。

由Ellen Zentner所領導的經濟學家團隊此前預測，今年第二季美國GDP將收縮4％，惟他們在最新報告中作出了更悲觀的預測，除了GDP大跌30%外，第二季度失業率料平均為12.8％，消費將下降31％。

Ellen Zentner在報告中指出︰「3月份經濟活動幾乎停滯」加上隨着更多地區的隔離措施以及金融狀況的進一步收緊，對近期GDP的負面影響亦有所增加。

摩根士丹利團隊預測，本季度（今年首季）國內生產總值將下降2.4％，但第三季度將開始回升。總體而言，大摩預計，今年第四季美國經濟將錄得2.3%的按年跌幅。

其他大行方面，摩根大通公司（JPMorgan Chase＆Co.）上周表示，預計4月至6月期間GDP將萎縮14％，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）則預期跌幅為24％，《彭博》預測會下跌9％。

美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）此前預測，美國第二季度失業率可能達到30％，GDP將錄得50％的倒退。

相關文章︰【美國救市】美國財長姆欽︰擬推4萬億美元企業貸款計劃

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疫情 經濟 失業率 美國 GDP 新冠肺炎 武漢肺炎

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