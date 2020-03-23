【新冠肺炎】宅在家叫外賣　盤點外送平台優惠（附優惠碼）

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【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？ 價格日日追蹤
新冠肺炎確診個案持續增加，為減低疫情在社區爆發風險，更多市民留在家中，一日三餐自己烹調外，最常點外賣。近日有不少外送平台推出一系列優惠，小編整理兩間平台現有的優惠。
Deliveroo、foodpanda優惠
1. Deliveroo
優惠一：首次登記戶戶送Deliveroo的新用戶，截至12月31日於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，以及於首次結賬前輸入 「MC2020NEW」，只要訂單滿100元（不包括運費）， 即可享20元折扣三次。
優惠二：戶戶送Deliveroo舊用戶，截至12月31日訂購外賣滿250元（不包括運費），憑 Mastercard卡付款，並於結賬前按月份輸入以下優惠碼，，每單可享有25元折扣。優惠每月只限首3,600個優惠名額，先到先得。
|Deliveroo X Mastercard 3至12月優惠碼
|日期
|優惠碼
|3月優惠碼
|MC20MAR
|4月優惠碼
|MC20APR
|5月優惠碼
|MC20MAY
|6月優惠碼
|MC20JUN
|7月優惠碼
|MC20JUL
|8月優惠碼
|MC20AUG
|9月優惠碼
|MC20SEP
|10月優惠碼
|MC20OCT
|11月優惠碼
|MC20NOV
|12月優惠碼
|MC20DEC
優惠三：戶戶送Deliveroo與滙豐Red信用卡合作，截至12月憑滙豐Red信用卡結賬，並輸入每個月指定優惠碼，每月首四張180元（不連運費）或以上的訂單，即減20元。
|Deliveroo X 滙豐Red信用卡 3至12月優惠碼
|日期
|優惠碼
|3月優惠碼
|RED032020
|4月優惠碼
|RED042020
|5月優惠碼
|RED052020
|6月優惠碼
|RED062020
|7月優惠碼
|RED072020
|8月優惠碼
|RED082020
|9月優惠碼
|RED092020
|10月優惠碼
|RED102020
|11月優惠碼
|RED112020
|12月優惠碼
|RED122020
不過，上述優惠不適用於電子錢包之交易，包括Apple Pay、Android Pay及Google Pay等。
2. foodpanda
優惠一：新用戶截至3月31日輸入優惠碼「CRAVE50」，即可享50元折扣優惠。
優惠二：新用戶截至12月31日，訂購滿100元輸入優惠碼「COKE50」，即可享50元折扣優惠。
優惠三：新舊用戶憑指定渣打信用卡簽賬滿150元（不連運費），分別輸入優惠碼「SCBNEW」和「SCB」，即可享折扣75元和20元折扣。
優惠四：截至3月31日訂購滿100元（不連運費），輸入優惠碼「FP25MINS」，即可享25元折扣優惠。
責任編輯：馬意文