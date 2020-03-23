【新冠肺炎】宅在家叫外賣　盤點外送平台優惠（附優惠碼）

▲ 近日有不少外送平台推出一系列優惠，小編整理兩間平台現有的優惠。（資料圖片）

新冠肺炎確診個案持續增加，為減低疫情在社區爆發風險，更多市民留在家中，一日三餐自己烹調外，最常點外賣。近日有不少外送平台推出一系列優惠，小編整理兩間平台現有的優惠。

Deliveroo、foodpanda優惠

1. Deliveroo

優惠一：首次登記戶戶送Deliveroo的新用戶，截至12月31日於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，以及於首次結賬前輸入 「MC2020NEW」，只要訂單滿100元（不包括運費）， 即可享20元折扣三次。

優惠二：戶戶送Deliveroo舊用戶，截至12月31日訂購外賣滿250元（不包括運費），憑 Mastercard卡付款，並於結賬前按月份輸入以下優惠碼，，每單可享有25元折扣。優惠每月只限首3,600個優惠名額，先到先得。

Deliveroo X Mastercard 3至12月優惠碼 日期 優惠碼 3月優惠碼 MC20MAR 4月優惠碼 MC20APR 5月優惠碼 MC20MAY 6月優惠碼 MC20JUN 7月優惠碼 MC20JUL 8月優惠碼 MC20AUG 9月優惠碼 MC20SEP 10月優惠碼 MC20OCT 11月優惠碼 MC20NOV 12月優惠碼 MC20DEC

優惠三：戶戶送Deliveroo與滙豐Red信用卡合作，截至12月憑滙豐Red信用卡結賬，並輸入每個月指定優惠碼，每月首四張180元（不連運費）或以上的訂單，即減20元。

Deliveroo X 滙豐Red信用卡 3至12月優惠碼 日期 優惠碼 3月優惠碼 RED032020 4月優惠碼 RED042020 5月優惠碼 RED052020 6月優惠碼 RED062020 7月優惠碼 RED072020 8月優惠碼 RED082020 9月優惠碼 RED092020 10月優惠碼 RED102020 11月優惠碼 RED112020 12月優惠碼 RED122020

不過，上述優惠不適用於電子錢包之交易，包括Apple Pay、Android Pay及Google Pay等。

2. foodpanda

優惠一：新用戶截至3月31日輸入優惠碼「CRAVE50」，即可享50元折扣優惠。

優惠二：新用戶截至12月31日，訂購滿100元輸入優惠碼「COKE50」，即可享50元折扣優惠。

優惠三：新舊用戶憑指定渣打信用卡簽賬滿150元（不連運費），分別輸入優惠碼「SCBNEW」和「SCB」，即可享折扣75元和20元折扣。

優惠四：截至3月31日訂購滿100元（不連運費），輸入優惠碼「FP25MINS」，即可享25元折扣優惠。

責任編輯：馬意文