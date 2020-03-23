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史上最大跌幅！　2月份手機出貨量較去年跌38%

科技 14:03 2020/03/23

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新冠肺炎疫情蔓延至全球，不但對經濟造成打擊，更影響全球的手機市場銷量。有最新研究數據指出，2月份全球手機出貨量錄得史上以來最大跌幅。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，不但對經濟造成打擊，更影響全球的手機市場銷量。有最新研究數據指出，2月份全球手機出貨量錄得史上以來最大跌幅。

據市場研究機構Strategy Analytics最新報告指出，2月份全球智能手機出貨量按年下降38％，按季下跌39%，由9,920萬部降至6,180萬部，為史上最大的一次跌幅。受新冠肺炎疫情影響，不少電子製造廠停工，消費者購買意慾減少，不少手機實體店舖暫停營業，導致中國及亞洲的手機經銷商發貨量下降。

<<受疫情制裁夾擊　華為料今年手機出貨量下跌20%

蘋果為上年第四季全球銷量最大的手機供應商，近期受疫情影響，宣佈無限期關閉中國以外的實體店，早前蘋果亦表示，疫情大大影響iPhone生產供應鏈。另外，第二大智能手機製造商三星（Samsung）亦已關閉實體店。

Strategy Analytics的分析師表示，是次銷量下跌不僅是高階智能手機，更包含所有不同類型機種，雖然目前中國已逐步恢復手機市場的運作，但預計3月份全球智能手機的出貨量，仍會保持疲軟。

<<【武漢肺炎】疫情嚴重衝擊手機銷情　內地銷量今年首季下跌50%

<<【武漢肺炎】郭明錤預測：武漢肺炎影響　iPhone出貨量下調一成

責任編輯：李寶如

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