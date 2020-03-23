【阿里巴巴新引擎】Canalys：阿里雲內地市佔增加　領先騰訊雲幅度擴大

▲ 市場調查機構Canalys指，去年第四季度中國雲計算市場規模達33億美元，其中阿里巴巴旗下的數據智能業務阿里雲市場份額按季升1.4個百分點至46.4%。（資料圖片）

市場調查機構Canalys公布《2019年第四季度中國公共雲服務市場報告》，去年第四季度中國雲計算市場規模達33億美元（約257.4億港元），其中阿里巴巴 （09988） 旗下的數據智能業務阿里雲繼續穩佔首位，市場份額按季升1.4個百分點至46.4%；另一科網龍頭騰訊 （00700） 旗下騰訊雲市佔率稍跌，而環球雲計算龍頭亞馬遜的AWS，就疑被百度雲替代內地市場第三位。

Canalys資料指，內地雲端基建服務支出上季達33億美元，按季大致平穩。當中，阿里雲市場份額漲至46.4%，繼續是行業龍頭，而騰訊雲緊隨其後排名第二，但市場份額則按季跌0.6個百分點至18%，百度（美：BIDU）旗下百度雲排名第三，市場份額亦跌0.8個百分點至8.8%。

以往在Canalys估算中排名第三的AWS ，在最新季度不再被獨立匯報。Canalys 新聞稿未有解釋原因，但指出AWS以全年計仍是內地市場第三大雲服務供應商。

Canalys表示，在應對新冠肺炎疫情時，中國雲服務商反映迅速，為政府、企業提供雲端計算能力、數字化系統、人工智能等服務，做出了突出貢獻，相信今年雲計算市場前景可觀，政府及企業上雲意願加強，大部分企業現正在評估上雲路徑，料將在未來3至4個月內採取實際行動，令雲計算服務商將獲得更多的新客戶，因此對2020年內地雲計算市場前景樂觀。

Canalys 指出，全年內地雲端基建服務市場規模達107億美元，按年增67%，第4季度規模佔全球市場10.8%，為全球第二大市場，僅次美國。

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責任編輯：趙偉津