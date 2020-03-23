【熊市來臨】惠理：大中華區內港股機會較好　北水外資買貨10：1博長綫

▲ 惠理基金投資董事兼中國業務總裁余小波認為，可積極把握港股優質中國企業的戰略投資機遇。

港股恒指今早一度再跌逾千點，早市未能收復22000關。惠理基金 （00806） 投資董事兼中國業務總裁余小波認為，大中華區域內港股的機會比較好，尤其是港股上市的中國優質公司，認為其價格與內在價值上出現了較大幅度的偏離，提供戰略性的投資機會。

余小波指出，南下總資金規模已經超越了北上資金，今年以來更是10 ： 1的關係。目前看到主要為長線的保險資金和一些價值型機構投資者為主，低估值和高股息率為其提供長線較好的回報。

估值處於歷史低位 「便宜不是買入理由」

目前港股整體估值已經到了歷史均值一倍標準差下方不少，而參考2008年金融危機、2011年歐債危機，港股危機後都出現估值回歸。

不過，他指出「便宜不是買入的理由」，但目前多方面顯示市場具買入機會。

首先，他看好內地經濟具14億人口消費市場，疫情展現社會韌性，短期衝擊之後能夠看到盈利的恢復。

其次，港股整體市盈率9倍左右，隱含或超10%的回報。一方面部分成長性行業龍頭公司，惠理判斷未來幾年還是能做到15%以上的內生增長，例如互聯網，消費，醫療等等；傳統行業龍頭公司可能增速已經不高，沒有增長或者低個位數增長，但行業格局的穩定使得其無需大的資本開支，企業現金流可以通過高股息回饋給投資者，不少公司的股息率已經達到7至8厘之多﹐有機會取得年均10%至15%回報。

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