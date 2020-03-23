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【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看

科技 12:47 2020/03/23

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南韓警方日前破獲Telegram「N號房」聊天群組案件，多個群組內傳出性虐待影片，至今確定至少有74名女子受害，最年幼受害人為年僅11歲，加入群組甚至付費觀看的會員人數高達26萬。

加密通訊工具Telegram（TG）適合在人多、網路繁忙的地方使用，近年已有不少港人廣泛使用以得知外界最新消息，惟亦有不法分子藉Telegram的加密通訊功能，傳播性虐待影片等不法內容。南韓警方日前破獲Telegram「N號房」聊天群組案件，多個群組內傳出性虐待影片，至今確定至少有74名女子受害，最年幼受害人為年僅11歲。Telegram「N號房」事件中，加入群組甚至付費觀看的會員人數高達26萬，引起韓國社會憤怒。

綜合南韓媒體報道，Telegram「N號房」案件自2018年12月開始，由綽號為「博士」的20多歲主腦與13名共犯，用多種理由包括金錢利誘受害者，威脅受害者拍攝性虐影像，並傳送到不同聊天群組。而該犯罪集團再向會員收取25萬（約1,500港元）至150萬元南韓圜（約9,099港元）不等的費用。

由於犯罪集團利用Telegram建立多個群組犯案，故韓國統稱是次案件為「N號房」。案件受害人包括至少74名女子，三分之一未成年少女以及多位女藝人，其中最小的僅11歲的小學生。包括偷拍女大學生、合成的藝人不雅照片，將幼蟲放入生殖器官，甚至有強暴女性的直播等。

而事件開始至今1年多被揭發，總計曾加入群組會員達26萬人，單計最多人的群組就有2.35萬人。目前已有過百萬人網民與多位藝人參與青瓦台請願聯署，截至今（23日）下午12時，超過150萬人要求公開所有會員身分，以及226萬人要求公開主腦身分及照片。

截至今（23日）下午12時，超過150萬人聯署要求公開所有會員身分。

截至今（23日）下午12時，226萬人要求公開主腦身分及照片。

>>>【反修例】Telegram更新　簡單設定保障私隱

>>>Telegram增多項新功能　Slow Mode限制成員發言時距

>>>Whatsapp delete message 可閱後即焚？新功能正測試中

責任編輯：張寶燕

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