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中金料全球經濟第二季「暫停」　首家中資大行大幅削中國GDP預測

金融經濟 12:40 2020/03/23

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中金大幅下調中國GDP增長預測，由6.1%下調至2.6%。

首間中資大行大幅下調中國GDP增長預測，中金指新冠疫情迅速在全球擴散升級、並已出現向金融市場「傳染」跡象，故將2020年中國實際GDP增速預測從6.1%下調至2.6%。預期財政與貨幣政策的逆周期調節力度或將加碼，短期「美元荒」過後，人民幣可能有升值動力，維持年底美元兌人民幣6.72的預期不變。

所謂向金融市場「傳染」跡象，中金指出，經濟活動瞬時「停滯」，且短期內沒有快速恢復的跡象，企業、居民、以及一些政府的現金流嚴重受損。由於疫情發展仍充滿不確定性，金融市場無法對實體經濟部門的現金流壓力和破產率準確定價、出清，避險情緒均急劇上升。包括企業債、（新興市場及受疫情影響的地區）主權債、大宗商品、股票，及新興市場貨幣等，各個類別的風險資產均大幅下挫。 VIX恐慌指數與高息債利差等「壓力晴雨表」顯示全球金融條件正急劇收緊，這可能將進一步加劇實體經濟的下行壓力。隨着實體經濟現金流繃緊、金融市場流動性枯竭，企業大規模破產的可能性正在上升。即使假設各國政府立即採取有效的政策應對措施、且金融市場所承受的壓力不再進一步升級，G3仍均可能在2020年1至3季度出現負增長，且在2020年2季度陷入較嚴重衰退。

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中金認為，全球經濟嚴重衰退的風險明顯上升，此前分析中的「悲觀情形」可能將成為「基準情形」，新冠疫情對今年中國GDP的衝擊可能達到6個百分點，同時亦補充指，因為基數走低，預計2021年中國實際GDP增速有望回升至9%。

對於今年出口預測，中金預期出口可能大幅下跌18%，為拖累2至4季度增長的最主要因素。進口降幅可能更大，達到25%左右。

中金料外需於第三季開始回升，第四季明顯加速，新冠疫情在歐美快速擴散升級，且在部分亞洲地區出現「二次回升」。預計第二季度的大部分時間，全球經濟可能處於「暫停」狀態，各主要經濟體的增長路徑，可能在不同程度上重複中國1至2月的走勢。

參照中國疫情的發展軌跡，並考慮到海外「防疫」的實際執行效果可能參差不齊，海外疫情進入「平台期」所需的時間，可能長於中國、整個2季度的經濟活動都將受到較大衝擊。同時，3季度海外復工可能耗時更長，所以全球「補庫」周期可能4季度才全面展開。

中金指出，預測準確與否，仍看兩因素，第一是疫情走勢，及其對金融市場的「傳導」能否得到有效控制；第二是中國逆周期調節的力度和節奏。

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