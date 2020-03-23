港股疫市成交增 港交所真吸引?（訂戶專享） 金融經濟 12:39 2020/03/23 分享： 港股續受新冠肺炎疫情擴散衝擊，港交所 （00388） 同步反覆尋底，由1月高位累跌逾兩成半。港交所作為港股市場經營者，表現與港股同步原在市場預期之內，惟有投資銀行力排眾議，以港股跌市成交大增，以及對沖工具需求潛力龐大為理由，調高港交所目標價，並建議買入。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 煤氣減紅股挫一成 高息股無淨土?（訂戶專享） 2020/03/20 煤氣減紅股挫一成 高息股無淨土?（訂戶專享） 當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享） 2020/03/19 當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享） 【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 2020/03/18 【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 2020/03/17 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 2020/03/13 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 市盈率 美股 香港股票 新經濟 目標價 模塑科技（深：000700） 阿里巴巴－SW（09988） 花旗銀行 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入