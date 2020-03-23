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港股疫市成交增 港交所真吸引?（訂戶專享）

金融經濟 12:39 2020/03/23

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港股續受新冠肺炎疫情擴散衝擊，港交所 （00388） 同步反覆尋底，由1月高位累跌逾兩成半。港交所作為港股市場經營者，表現與港股同步原在市場預期之內，惟有投資銀行力排眾議，以港股跌市成交大增，以及對沖工具需求潛力龐大為理由，調高港交所目標價，並建議買入。

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欄名 : 交易講場

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