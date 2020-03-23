【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時

世界衛生組織專家組曾於本月初發表針對新型肺炎的研究報告，內容指出病毒主要是通過家人及緊密接觸者的飛沫及其他途徑傳播，並不會通過空氣長距離傳傳播。不過近日美國一項新研究發現，新型冠狀病毒可在空氣中，懸浮長達約3個小時，病毒或透過空氣傳播，打破了世衛專家早前的說法，在研究公布後，世衛亦馬上表示，將會考慮對醫務人員採取「空氣防護措施」。

據研究指出，新型冠狀病毒懸浮的時間取決於環境的濕度和溫度，而霧化（Aerosol，又稱氣溶膠）下的病毒存活時間長達3小時，病毒可於塑膠表面存活更久，研究人員於72小時後仍可在塑膠表面檢測到新冠病毒，至於不鏽鋼表面，新冠病毒可存活長達48小時，研究亦發現新冠病毒在紙板表面存活不足24小時，於銅表面則不足4小時。

因此，WHO建議醫護人員需要戴上N95口罩，以阻隔空氣中大部分懸浮的顆粒。世衛新發疾病主管Maria Van Kerkhove提到：「當醫療設施中產生氣霧時，新冠病毒形成類似飛沫的細小顆粒，可以在空氣中停留更長的時間。」

她補充說：「非常重要的是，醫護人員在為患者服務並執行這些程序時應採取額外的預防措施。」她建議醫護人員應配戴N95口罩，而WHO也正在考慮對醫護人員採取空氣防護措施（airborne precautions）。