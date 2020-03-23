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【雅居樂業績】雅居樂績後破底跌13%　全年多賺5%末期息40仙縮兩成

金融經濟 16:15 2020/03/23

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【雅居樂業績】雅居樂全年多賺5%　末期息派40仙

雅居樂 （03383） 公布全年業績，雅居樂公司股東應佔利潤75.12億元（人民幣‧下同），按年增長5.4%，每
股盈利1.935元，派末期息40港仙，按年減少20%。

雅居樂股價績後跌幅擴大，一度破底低見7.65元，最終收報7.89元，跌13.4%，成交2.5億元。雅居樂中午收報8.57元，跌5.9%，成交4133萬元。

雅居樂全年毛利為183.58億元，按年跌25.6%。整體毛利率為30.5%，較去年下跌13.4個百分點。淨利潤增加 10.5%至92.33億元，淨利潤率亦較去年上升0.4個百分點至15.3%。 

期內，營業額602.39億元，按年升7.3%。當中物業發展的確認銷售收入為541.77億元，按年增加3.2%。物業發展收入與多元化業務收入的佔比為89.9%及10.1%，其中多元化業務收入佔比按年增加3.6個百分點，

雅居樂表示，受累新冠肺炎疫情，預見第一季房地產行業銷售表現將按年大幅下跌。不過，中國已有多個地方政府推出放鬆政策以支持當地房地產市場，務求穩定中國房地產市場的未來發展。集團將密切關注新型冠狀病毒的發展情況，並評估疫情對集團財務及營運的影響。

綠城中國去年核心溢利14%　派息增3成至0.3元人幣

中國恒大股價急瀉16%　發盈警料去年淨利潤跌五成

香港股票 業績公布 雅居樂集團（03383）
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