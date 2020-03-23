招行：疫情損零售貸款還款能力　料今年淨息差向下

▲ 招行稱按揭、信用卡及小微貸款1個月逾期率按年大幅提升。

疫情令2月份中國經濟嚴重放緩，招行 （03968） 行長田惠宇表示，疫情對該行的最大影響在於資產質量，其中信用卡和個人貸款還款的能力和意願都下降，按揭、信用卡及小微貸款1個月逾期率按年大幅提升。

田惠宇續指，第一季信用卡獲客及交易量大幅減少，複雜產品的銷售亦因無法進行盡職審查而大受影響。貸款業務方面，對公貸款穩定增長，但零售、小微貸款及按揭則有所下跌；首季信貸投放速度下降，加上相對高定價的資產佔比增長放緩，對淨利息收入有影響。

雖然信用卡業務為2月份最受影響的業務，但田惠宇相信該業務全年仍會錄得增長。

今年淨利息收益率不會逆勢而行

招行去年淨利息收益率呈先高後低，田惠宇指這是該行主動調控的結果；面對今年市場利率下行的情況，該行在資產方面會拉長資產久期，並引導1年至3年貸款採取定息，同時嚴格控制成本較高的大額存單。他又強調，在大環境影響下，該行淨息差不會逆勢而行，市場不應抱有幻想。

另外，招行副行長王良表示，有約1.8萬億元資產涉及貸款市場報價利率（LPR）轉換，認為轉換對今年淨利息收入影響很小，基本上沒影響，反而在明年會有更大影響。招行下一步會透過交叉銷售等做法逐步提高客戶的綜合回報水平，亦會進行利率期權對沖，以保持淨息差。

派息比率不會低於30%

招行去年派息比率由30%上升到33%，招行董事長李建紅未有正面回應未來可否維持派息比率，只表示會考慮該行可持續經營能力、資本充足率水平，以及平衡股東回報的需要，重申派息比率不會低於30%，日後希望可以逐步提高。

相關文章：招行多賺15%末期息增28% 淨息差續受壓