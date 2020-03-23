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港股倘失守二萬一 或下試哪個水平？

金融經濟 13:02 2020/03/23

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港股倘失守二萬一 或下試哪個水平？

新型肺炎疫情於環球進一步升溫，憂慮經濟陷衰退，環球股市持續下挫。今早港股再尋底，曾挫逾千點，再失守22000點，正考驗的21000關的支持。

恒指正考驗黃金比例回落76.4%水平

過去幾周港股隨外圍急挫，由月初至今，恒指由26000水平持續下挫，連失多個心理大關及支持位。今早恒指再挫，曾跌逾千點，低見21659點，直逼上周四低位的21139點。

 

 

港股持續下滑，恒指目前已跌至2016年7月以來低位，已失守多個支持位。 恒指由2016年2月低位的18278點，升至2018年1月的33484點，按黃金比例量度，恒指高位回落76.4%水平為21876點。除了上周四恒指低位見21139點，今日低位亦低見21659點，令黃金比例回落76.4%幅度的支持力度岌岌可危。倘這水平失守，港股回調目標或要至18000點水平。

疫情未受控 股市難轉勢

從估值上，港股已由去年4月高位累跌3成，現時恒指的市帳率（PB）已跌至不足1倍，重回2008年金融海嘯的水平。 盡管港股正處估值低谷，惟目前環球市況仍由肺炎疫情主導，短期環球疫情短期難受控，港股短線難言見底。

目前歐美正積極嚴控肺炎，多國開始封關，並要求民眾留守家中防疫。美國多個州份亦下達「居家令」，要求居民待在家裏。預期疫情對經濟的影響持續，在疫情未見頂前，料環球股以至港股難轉勢。

責任編輯：錢家鋒

恒生指數 市帳率 疫情 香港股票 新冠肺炎 武漢肺炎
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