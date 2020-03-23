【東京奧運】加拿大表態不會參加奧運 除非延期一年

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，雖然日本政府此前仍堅持東京奧運不會延期。惟加拿大或成為第一個退出奧運會的國家，當局表示，除非東京奧運會延期一年，否則不會參加，理由是防止冠狀病毒傳播。

加拿大奧委會和加拿大殘奧會周日（22日）晚上發表聲明，如果奧運會如期舉行，將不派遣運動員，同時敦促國際奧委會和東京奧運會的組織者將原定於7月24日舉行的奧運會推遲一年。該會強調此為艱難決定。

加拿大奧委會在一份聲明中稱：「儘管我們意識到延期帶來的複雜性，但沒有什麼比我們的運動員和國際社會的健康與安全更重要了，這還與公共健康有關。」

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加拿大奧委會補充：「新冠肺炎的風險，對於我們的運動員和整個加拿大社區，是不安全的。實際上，如果我們參加奧運會，這便與我們敦促所有加拿大人遵循的公共衛生建議背道而馳。」

加拿大的舉動立即受到了體育界人士的稱讚。加拿大橄欖球運動員基什（Jen Kish）稱：「我希望其他國家也跟隨加拿大領導層的做法，保護運動員安全。」

在2016年曾參加里約奧運會，加拿大網球選手達布羅夫斯基（Gabriela Dabrowski）稱：「參加奧運會是我人生第一目標，但我完全支持這一決定，並讚揚我們領導人。我希望更多國家效仿。」

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責任編輯：曾子龍

