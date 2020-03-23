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【熊市機會】張憶東：現在是戰略性買入港股好時機　可跟北水買貨

金融經濟 12:00 2020/03/23

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興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，現在是戰略性買入港股的好時機。

新冠肺炎疫情進一步升級，再加上美國刺激方案在國會遇阻力，美股期指急瀉，港股今早曾再跌逾千點。被譽為「冠軍分析師」的興業證券全球首席策略分析師張憶東直言，現在是戰略性買入港股的好時機。

張憶東接受訪問時表示：「現在正是戰略性買入港股的好時機，現在港股的估值低於9倍，這與過去每次危機出現之後的情況也相似，我們要選各行業『死不去的股票』。」

跟北水買貨

除了透過傳統計價、計股息率、計增長率去揀股之外，張憶東認為「跟北水走」是一個好方法。「現在港股比A股便宜大概3成左右，所以你會發現，吸引了很多北水買入，也只有北水才能接住外資流出的盤，外資要回去救流動性，大家可以跟北水去買，跟北水、共進退！」

料美股反彈15%

從2月高位計，美股已跌約3成。張憶東表示，相信美股會出現一個15%左右的大反彈，但之後還是會再震盪。他補充指，以前只要經濟有問題，放水就可以解決問題，但今次情況有所不同，這次放水並不能刺激經濟發展，歐美國家將會重演中國2月份的情況。「人們能不出門就不出門，經濟會失速，沒有定單也沒有需求，資金鏈會斷裂，銀行也不會救，這次是量寬也救不了經濟，信用也不能擴張。」

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