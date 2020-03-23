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宅在家避疫情　免費遊覽博物館、欣賞經典歌劇

商業 11:46 2020/03/23

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BroadwayHD推出7日免費歌劇網上睇，包括經典之作「Cats」、「The Sound of Music」等。（BroadwayHD Facebook圖片）

本港新冠肺炎確診人數每日增加，為減低染病風險，各界呼籲民眾減少外出。不過，宅在家中有甚麼消遣呢？為共同抗疫，不少機構、企業均推出限時免費活動，讓大家安在家中亦有無窮娛樂。

百老匯旗下的串流平台BroadwayHD推出7日免費歌劇網上睇，包括經典之作「Cats」、「The Sound of Music」及「The King and I」等。一眾歌劇愛好者，即使足不出戶亦可觀賞高質素歌劇。

另外，家長亦要照顧仍在停課的小朋友，而Amazon（亞馬遜）的有聲書則最適合不過。Amazon現時提供為全世界暫時無法上學的小朋友免費開放有聲書，內容覆蓋學齡前到經典文學，無需下載app無需登錄無廣告，並有英文、德文、法文，西班牙文，意大利文及日文六種語言。（Amazon免費有聲書：https://stories.audible.com/discovery

除了歌劇及有聲書外，巴黎、德國、英國、美國、南韓等合共17個博物館現提供免費網上睇，包括羅浮宮、大英博物館、所羅門・古根漢美術館等。通過虛擬遊覽，人人也可以在互聯網上參觀博物館，即使有外遊限制仍可觀賞不同作品。

責任編輯：葉泳珊

舞台劇 音樂節目 疫情 博物館 肺炎 新冠肺炎 串流 武漢肺炎 文學

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