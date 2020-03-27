【新西蘭鎖國】最高罰1.9萬及入獄半年

全球的新冠肺炎疫情蔓延，新西蘭由周四（26日）凌晨起，全國進入封鎖狀態及提升至最高警戒級別。全國非必要商業活動暫停，學校亦停課。措施將維持1個月，違者最高可罰款4,000澳元（約1.9萬港元）及監禁半年。

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新西蘭的疫情加速惡化，周四（27日）單日新增78宗確診病例，累計增至283人確診。 大多數確診者曾前往海外旅，或與過往確診者有密切聯繫。

新西蘭總理阿德恩早前下令，國内警戒級別由目前的第3級升至最高的第4級。警戒級別生效後，全國由周四起鎖國，所有非必要服務暫時關閉，包括酒吧、餐廳及戲院，而超市、藥房及速遞公司等基本服務則會維持開放。

當局表示，違令的民眾最高可被罰款4,000澳元及監禁6個月。新西蘭城市奧克蘭一名男子，早前無視禁令駕駛出外。當局指該男子並不屬於基本服務行業，亦無合理出外理由，警方已拘捕該名男子。

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另外，政府亦要求取消任何形式或規模的聚會，包括婚禮，生日派對等聚會。

上班安排方面，政府指出除了基本服務行業外，其他員工應該在家工作。另外，政府上周宣布的薪酬補貼計劃，將擴大範圍至所有企業，保障民眾於疫情期間維持基本收入。

阿德恩同時呼籲新西蘭人留在家中，她表示如新西蘭的社區傳播急增，該國病例將每5天增1倍。她更警告疫情如無法遏制，當地醫療系統會不勝負荷，並導致數以千計的新西蘭人死亡。

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▲ 新西蘭總理阿德恩下令，全國由周四（26日）凌晨起進入封鎖狀態，違者最高可罰款4,000澳元（約1.9萬港元）及監禁半年。