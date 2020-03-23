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【新冠肺炎】零售業資助計劃今正式接受申請　需要甚麼文件？（附申請連結）

商業 11:03 2020/03/23

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政府在「防疫抗疫基金」下推出的「零售業資助計劃」今日正式接受申請。（資料圖片）

政府在「防疫抗疫基金」下推出的「零售業資助計劃」今日正式接受申請，網上申請亦正式開始。合資格的零售商店可獲一筆過8萬元資助，而零售集團或連鎖零售商店在計劃下可獲得最多300萬元的資助。

申請者須於網上申請時段內填妥及遞交網上申請表格並上載所需證明文件。（網上申請連結：https://www.retailsubsidy.gov.hk/zh/）網上申請時段為3月23日上午9時至4月12日晚上11時59分。
連鎖零售商戶必須為每間零售店提交個別申請。

成功遞交申請後，申請者會獲得一個申請編號。申請者可於網上系統輸入申請編號及商業登記證號碼，查閱申請結果。如成功獲批，申請者將收到手機短訊及電郵通知，資助款額會於批核日起計算7個工作日內以自動轉賬形式直接存入申請者的登記銀行賬戶。

申請所需文件包括：

有效的商業登記證
能清楚顯示商店名稱及外觀的店面近照（於申請前一個月內拍攝）
最近與申請者/公司名稱相符的銀行賬單/銀行存摺
以下其中兩項：
－強積金供款單
－申請資助商店的租金收據或最新季度差餉／地租通知書
－最近期公用服務（如水費/電費）的賬單
－於商店使用的電子支付終端的證明文件 （如：信用卡、八達通、EPS 易辦事、支付寶、微信支付等）
＊該兩項文件需於2020年內發出

至於商業登記證方面，如申請者持有之商業登記在2020年1月1日或以後獲續證，只需提供已續證的新證件副本。上載商業登記的JPEG格式照片時，必須完整及清晰顯示全文件，否則可導致申請不成功。

責任編輯：葉泳珊

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