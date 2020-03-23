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【新冠肺炎】Facebook助防禦疫情　捐贈72萬個緊急儲備口罩

科技 11:08 2020/03/23

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繼Tesla創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）承諾向醫院捐贈25萬個N95口罩後，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Facebook已捐贈 72萬個緊急儲備口罩，為醫護人員提供更多防護裝備。

新冠肺炎（COVID-19）於美國的疫情持續加劇，總統特朗普（Donald Trump）日前正式啟用《斯塔福德法》（Stafford Act），從聯邦政府層面向州及地方政府提供應對災難援助。繼Tesla創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）承諾向醫院捐贈25萬個N95口罩後，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Facebook已捐贈 72萬個緊急儲備口罩，為醫護人員提供更多防護裝備。

朱克伯格在個人網誌上發布帖文指，為幫助疫情防治，Facebook捐贈了72萬個緊急儲備的口罩。而該公司另正努力尋找更多口罩，並繼續捐贈。

>>>【新冠肺炎】Facebook啟動7.8億援助計劃　助受影響小企

此外，美國不少私營公司相繼加入抗疫援助，Tesla創辦人兼CEO馬斯克日前亦表示，向醫院捐贈25萬個N95口罩，以及裝備如動力濾淨式呼吸防護具（PAPR）等。

>>>【新冠肺炎】蒐集手機定位資料惹爭議　朱克伯格：fb沒有參與

而是次疫情導致美國對口罩需求激增，美國衛生及公共服務部（HHS）亦計劃在未來18個月內購買5億個口罩，用於國家戰略儲備及國家藥品/醫療用品的供應。

責任編輯：張寶燕

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