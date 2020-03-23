善用指數基金 投資舉重若輕

近年股市表現經常大上大落，每隻股份因為受政治經濟因素影響程度不同，股價走勢自然都不一樣，不過一般投資者要清楚政經大事已經不容易，如果受到影響就更難冷靜地逐一分析。假如大家同樣有這個疑惑，就不妨考慮指數基金，令投資舉重若輕 !

覆蓋廣泛地區、市值及行業

指數基金如何幫助投資舉重若輕？大家首先要了解市場指數是衡量特定市場的整體表現，不單是股市有指數，債市、商品等都有相應的指數，而其中又可根據企業規模、行業、地區等細分。以股票指數為例， 由於指數覆蓋一籃子公司，減少受地區、行業以至企業的特定風險影響，一般而言較投資個別單一企業風險相對較低。

例如恒生指數的50隻成份股之中，既有傳統的金融、地產行業，亦有近年獲關注的新經濟股，主要集中投資單一地區；要地域更多元化，MSCI太平洋(日本除外)指數覆蓋亞太區四大成熟市場，當中包括澳洲、香港、新加坡以及新西蘭市場的大型及中型市值企業，大家可以因應自己的投資目標選擇合適的指數。

投資指數基金簡易靈活

指數基金顧名思義便是投資在指數成份股，緊貼追蹤相關市場指數表現的基金。指數基金近年愈來愈受關注，皆因市場變化莫測，個別企業鑑於各種原因落後大市，即使現時網上資訊眾多，但一般投資者未必有足夠專業知識捕捉每個國家、每間企業的動向，同時亦難有足夠時間逐一研究。如此一來，與其花費大量時間精力精挑細選，不如考慮直接投資在指數基金，投資變得簡單方便快捷。投資者可以在Mobile App獲取指數基金資訊及進行買賣，足不出戶亦可投資全球。

另外，現時更多投資者物色海外投資選擇，達到分散風險目的之餘亦能捕捉本土市場缺乏的機會。不過，部分股票及債券的入場門檻達到六位以至七位數字的資金，對一般投資者來說負擔不輕，相反指數基金入場門檻一般較低，不論是想小試牛刀投資海外市場，還是不想被一兩項投資勒緊荷包，指數基金都值得考慮。與此同時，與主動管理的基金比較，指數基金管理費一般較低。

如何選擇合適的基金公司

雖然說指數基金較簡單，不過市場上指數基金選擇眾多，為了自己的投資, 都要花少少功夫物色。要選擇合適的基金公司，有什麼考慮因素? 一般來說，可以考慮基金公司在指數投資方面的經驗、規模、人才及資源等，選擇規模較大、口碑較佳、實力較穩健的指數基金領導者。

有40多年歷史的道富環球投資管理（道富環球），是美國道富集團旗下資產管理機構，管理3.12萬億美元資產¹，規模為全球三甲²。道富環球是指數投資的先驅，例如與美國證券交易所聯合推出首隻在美國上市的交易所買賣基金及在香港推出首隻亞洲（日本除外）交易所買賣股票基金，從管理資產規模及創新方面都是指數投資的龍頭。

了解更多道富環球投資管理及互惠基金，請瀏覽 www.ssga.com/hk* 。

註釋

¹ 截至2019年12月31日。State Street Global Advisors Fund Distributors, LLC (SSGA FD) 擔任市場推廣中介人的資產管理規模約43.72億美元（截至2019年12月31日）；SSGA FD與道富環球投資管理為聯屬公司。

² 資料來源: P&I Research Center, 截至2018年12月31日。

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