疫情影響料短暫 趁機吸納創新科技受惠行業資產

近期肺炎疫情在全球爆發，環球股市過去一個月不時出現暴跌，市場陷入恐慌。然而，肺炎疫情只是投資生涯之中的一次「意外」，大家不宜因噎廢食，自此拒絕投資，錯失機會為自己的資產增值。

美國企業前景仍佳

儘管市場憂慮今次疫情會令全球各國經濟陷入衰退，不過富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）認為，疫症影響僅屬暫時性，不會改變美國消費及當地企業整體盈利的長期增速，在此前提下，近期估值急跌反而或許帶來吸納的機會。

當然，投資應該選擇受疫情負面影響較淺，同時長遠發展潛力龐大的行業。以今次疫症為例，雖然傳統製造業、航空業受到打擊，但醫療、科網等行業，相對受影響較微，甚至因禍得福，發展前景較以前更佳。

創新科技發展料成趨勢

資訊科技（IT）雖然在過去三年跑贏其他行業，但暫時距離1999年至2000年的泡沫仍有一段距離。IT行業湧現不斷產生現金及盈利的優秀企業。隨著物聯網（IoT）、大數據、人工智能（AI）等主要新的動力出現，IT行業正在轉型的黃金時期，富蘭克林鄧普頓研究團隊預計，在全球數碼轉型的背景下，未來十年前沿裝備以至生成的數據都會呈爆炸性增長。

另外，醫療行業除了因肺炎衍生測試、疫苗研發及藥物等需求外，今次疫症或提高全球的健康意識，長遠有利醫療行業。行業亦同樣受惠數碼化及技術改進，例如網上診斷等技術，未來料成為醫療界其中一個新趨勢。

不論是疫症發生前或後，投資者都應該選擇多元投資的策略，不要把資金放在同一行業或同一地區。一般投資者要物色各地優秀的企業並不容易，更何況要同時管理多項投資。面對此情況，投資者應考慮善用市面上往績良好、與科技相關的基金，由專業的基金經理協助大家，在波動市捕捉數碼化及醫療發展的機遇。

了解更多：https://www.franklintempleton.com.hk

(資料由客戶提供)

