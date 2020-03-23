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【業績】一文看清企業業績 雅居樂去年多賺5% 申洲國際純利增12%

金融經濟 12:36 2020/03/23

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港股進入業績高峰期，多間公司相繼公布業績。

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為企業業績：

雅居樂

雅居樂 （03383） 公布截至2019年底全年業績，期內收入為602.4億元（人民幣.下同），按年升7.3%；純利75.1億元，按年升5.4%；擬派末期息40仙。

末期業績

申洲國際

申洲國際 （02313） 公布，去年收入為226.7億元（人民幣.下同），按年升8.2%；純利51億元，按年升12.2%；每股盈利3.39元；擬派末期息1港元。

末期業績

中遠海運國際

中遠海運國際 （00517） 公布，去年股東應佔溢利上升16%至3.3億元；每股基本盈利為21.57仙；擬派發末期股息每股9.5港仙。

期內，集團收入按年跌66%至32.7億元，主要由於來自船舶燃料及其他產品分部收入下降。

ESR

ESR （01821） 公布去年全年業績，純利按年升20.8%至2.45億美元（約19.1億港元），每股盈利0.09美元（約70港仙）。不派末期息。

期內，收入按年增40.6%至3.57億美元（約27.8億港元）。

末期業績

香港股票 純利 每股盈利 ESR（01821）

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