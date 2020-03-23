【業績】一文看清企業業績 康師傅多賺35% 中國飛鶴純利增75%

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司相繼公布業績。

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月23日（周一）公布的企業業績：

中國飛鶴

中國飛鶴 （06186） 公布，去年度收入為137.2億元，按年增加32%；純利為39.3億元，按年升75.5%；每股盈利0.48元；擬派末期息0.1943元。

末期業績

恒地

恒地 （00012） 公布去年業績，股東應佔基礎盈利為146.4億元，按年減少26%。集團宣布，派發末期息每股1.3元，但就意外取消近年10送1紅股，是自2012年以來首次。

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華人置業

華人置業 （00127） 公布2019年度業績，年內收入為5.39億元，按年減少36.1%。毛利為5.11億港元，減少28.9%。公司擁有人應佔溢利為7.9億港元，下跌22.2%。每股基本盈利為0.414港元，擬派發末期股息每股1港仙。

集團表示，年內收入下降主要由於於本年度並無取得物業銷售。

末期業績

康師傅

康師傅 （00322） 公布，去年公司實現收益619.８億元（人民幣.下同）)，按增長2.13%；純利33.3億元，按年增長35.2%；基本每股收益59.25分；擬派發特別股息4.24美仙及末期股息4.24美仙。

末期業績

雅居樂

雅居樂 （03383） 公布截至2019年底全年業績，期內收入為602.4億元（人民幣.下同），按年升7.3%；純利75.1億元，按年升5.4%；擬派末期息40仙。

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末期業績

申洲國際

申洲國際 （02313） 公布，去年收入為226.7億元（人民幣.下同），按年升8.2%；純利51億元，按年升12.2%；每股盈利3.39元；擬派末期息1港元。

末期業績

中遠海運國際

中遠海運國際 （00517） 公布，去年股東應佔溢利上升16%至3.3億元；每股基本盈利為21.57仙；擬派發末期股息每股9.5港仙。

期內，集團收入按年跌66%至32.7億元，主要由於來自船舶燃料及其他產品分部收入下降。

末期業績

康臣葯業

康臣葯業 （01681） 公布，去年度收入為17.3億元（人民幣.下同），按年減少約6.3%；股東應佔溢利為7982萬元，按年減少約82.8%；若扣除非現金項目的商譽及無形資產減值約3.26億元；經調整權益股東應佔溢利按年減少13.2%；每股基本盈利0.094元；擬派末期息10港仙。

末期業績

建滔集團及建滔積層板

建滔集團 （00148） 公布，截至2019年底止年度業績，期內收入為411.6億元，按年跌11%；純利30.94億元，按年跌49%；若不計及物業公平值變動等因素，基本純利實則為34.2億元，按年跌26%；每股盈利2.85元；擬派末期股息60仙及特別息50仙。

建滔集團末期業績

建滔積層板 （01888） 亦公布，去年收入為183.8億元，按年跌11%；純利24億元，按年跌26%；擬派末期股息30仙及特別息40仙。

建滔積層板末期業績

ESR

ESR （01821） 公布去年全年業績，純利按年升20.8%至2.45億美元（約19.1億港元），每股盈利0.09美元（約70港仙）。不派末期息。

期內，收入按年增40.6%至3.57億美元（約27.8億港元）。

末期業績

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