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【業績】一文看清企業業績 　永升生活去年純利增1.2倍

金融經濟 23:26 2020/03/23

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港股進入業績高峰期，多間公司相繼公布業績。

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月23日（周一）公布的企業業績：

永升生活

永升生活 （01995） 公布，去年收入按年增74.5%至18.8億元（人民幣，下同），純利按年增1.2倍至2.2億元；派末期息0.0479港元。去年毛利率按年增0.9個百分點至29.6%。

末期業績

俊知集團

俊知集團 （01300） 公佈，去年營業額升2.1%至35.4億元（人民幣，下同），純利增加3.9%至3.6億元，毛利率跌0.3個百分點至19.1%，每股盈利增至0.2004元。

末期業績

海螺創業

海螺創業 （00586） 公佈，去年收入增長77%至51.2億元（人民幣，下同），純利增長18%至70億元，集團權益股東應佔年度主業淨利潤（扣除應佔聯營公司利潤）約為9.9億元，按年增長5成。派末期息每股0.65港元，按年增加18%。

末期業績

中國抗體

中國抗體 （03681） 去年全面虧損擴大至2.7億元，主要因研發開支、行政開支增加，加上合作開發產品里程碑付款、知識產權轉讓費用及上市開支所致。不派息。

末期業績

申萬宏源香港

申萬宏源香港 （00218） 公佈，去年收入增長3成至6.76億元，純利增長42%至1.4億元，派末期息每股3仙，按年增加50%。

末期業績

精英匯

在本港經營補習社「遵理」的精英匯 （01775） 公佈截至1月底半年業績，收入按年跌11%至1.9億元，純利按年減少27%至1980萬元，不派中期息。

末期業績

利福中國

利福中國 （02136） 去年由盈轉虧，錄得虧損8350萬元（人民幣，下同），收入升1.7%至12億元，每股虧損0.057元，不派息。

末期業績

復宏漢霖

生物科技公司復宏漢霖 （02696） 公佈，去年虧損擴大至8.76億元（人民幣，下同），主要因研發開支按年增加45%至約14億元。不派息。

相關文章：復宏漢霖去年虧損擴大至8.76億人幣 研發開支增45%

新高教集團

新高教集團 （02001） 公佈，去年收入增長72%至12.5億元（人民幣，下同），純利增長59%至3.9億元，末期派息增加68%至0.032元，連同中期息0.036元，全年派息0.068元。

末期業績

中國建材

中國建材 （03323）  公布，截至2019年底止年度業績，期內股東應佔溢利為109.7億元（人民幣.下同），按年升38.4%；每股盈利1.3元；擬派末期息0.35元，較去年多94.4%。

相關文章︰中國建材去年多賺38% 派末期息35分較去年多近倍

中國飛鶴

中國飛鶴 （06186） 公布，去年度收入為137.2億元，按年增加32%；純利為39.3億元，按年升75.5%；每股盈利0.48元；擬派末期息0.1943元。

末期業績

恒地

恒地 （00012）  公布去年業績，股東應佔基礎盈利為146.4億元，按年減少26%。集團宣布，派發末期息每股1.3元，但就意外取消近年10送1紅股，是自2012年以來首次。

相關文章︰【藍籌業績】恒地少賺26%　取消10送1紅股

華人置業

華人置業 （00127） 公布2019年度業績，年內收入為5.39億元，按年減少36.1%。毛利為5.11億港元，減少28.9%。公司擁有人應佔溢利為7.9億港元，下跌22.2%。每股基本盈利為0.414港元，擬派發末期股息每股1港仙。

集團表示，年內收入下降主要由於於本年度並無取得物業銷售。

末期業績

康師傅

康師傅 （00322） 公布，去年公司實現收益619.8億元（人民幣.下同）），按增長2.13%；純利33.3億元，按年增長35.2%；基本每股收益59.25分；擬派發特別股息4.24美仙及末期股息4.24美仙。

末期業績

雅居樂

雅居樂 （03383） 公布截至2019年底全年業績，期內收入為602.4億元（人民幣.下同），按年升7.3%；純利75.1億元，按年升5.4%；擬派末期息40仙。

相關文章︰【雅居樂業績】雅居樂全年多賺5%　末期息派40仙縮兩成

末期業績

申洲國際

申洲國際 （02313） 公布，去年收入為226.7億元（人民幣.下同），按年升8.2%；純利51億元，按年升12.2%；每股盈利3.39元；擬派末期息1港元。

末期業績

中遠海運國際

中遠海運國際 （00517） 公布，去年股東應佔溢利上升16%至3.3億元；每股基本盈利為21.57仙；擬派發末期股息每股9.5港仙。

期內，集團收入按年跌66%至32.7億元，主要由於來自船舶燃料及其他產品分部收入下降。

末期業績

康臣葯業

康臣葯業 （01681） 公布，去年度收入為17.3億元（人民幣.下同），按年減少約6.3%；股東應佔溢利為7982萬元，按年減少約82.8%；若扣除非現金項目的商譽及無形資產減值約3.26億元；經調整權益股東應佔溢利按年減少13.2%；每股基本盈利0.094元；擬派末期息10港仙。

末期業績

建滔集團及建滔積層板

建滔集團 （00148） 公布，截至2019年底止年度業績，期內收入為411.6億元，按年跌11%；純利30.94億元，按年跌49%；若不計及物業公平值變動等因素，基本純利實則為34.2億元，按年跌26%；每股盈利2.85元；擬派末期股息60仙及特別息50仙。

建滔集團末期業績

建滔積層板 （01888） 亦公布，去年收入為183.8億元，按年跌11%；純利24億元，按年跌26%；擬派末期股息30仙及特別息40仙。

建滔積層板末期業績

ESR

ESR （01821） 公布去年全年業績，純利按年升20.8%至2.45億美元（約19.1億港元），每股盈利0.09美元（約70港仙）。不派末期息。

期內，收入按年增40.6%至3.57億美元（約27.8億港元）。

末期業績

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香港股票 申洲國際（02313） 建滔積層板（01888） 康臣葯業（01681） 中遠海運國際（00517） 康師傅（00322） 建滔集團（00148） 華人置業（00127） 純利 每股盈利

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