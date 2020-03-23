  • 28°C
香港時間 : 2020323日 (一) 13:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　首都信息全年純利增長不少於100％（不斷更新）

金融經濟 08:24 2020/03/23

分享：

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

首都信息（01075）公布，去年全年純利按年增長不少於100％。公司表示，主要因技術研發、雲平台和一體化網絡平台取得進展、增強公司發展根本動力；穩健發展現有領域業務；積極拓展新興業務；公司客戶群進一步擴大，推動收入和利潤增長。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警︰

勝獅貨櫃 （00716） 公布，已預期集團2019年度錄得不少於9500萬美元的綜合淨虧損，（包括不少於2500萬美元美元的非經常性虧損）。考慮到集團2019年度對有關太平船務集團應收賬款作出額外的信用風險損失撥備，目前預期集團2019年財政年度錄得不少於1.05億美元的綜合淨虧損（包括不少於2500萬美元的非經常性虧損）。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

相關文章︰

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　京西重工料去年純利跌90%（不斷更新）（3月20日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　金嗓子料純利大幅增加（不斷更新）（3月19日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　網龍料去年純利大幅增加（3月18日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 錦欣生殖去年多賺9成（3月17日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 國電科環料去年盈轉虧（不斷更新）（3月16日）

 

香港股票 勝獅貨櫃（00716） 盈喜 盈警
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）
恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【熊市來臨】恒生指數半日瀉855點　失守22000關（不斷更新）
【熊市來臨】恒生指數半日瀉855點　失守22000關（不斷更新）
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
【熊市來臨】恒指夜期又大低水　投資界料本周再破底
【熊市來臨】恒指夜期又大低水　投資界料本周再破底