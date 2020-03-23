【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　首都信息全年純利增長不少於100％（不斷更新）

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

首都信息（01075）公布，去年全年純利按年增長不少於100％。公司表示，主要因技術研發、雲平台和一體化網絡平台取得進展、增強公司發展根本動力；穩健發展現有領域業務；積極拓展新興業務；公司客戶群進一步擴大，推動收入和利潤增長。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警︰

勝獅貨櫃 （00716） 公布，已預期集團2019年度錄得不少於9500萬美元的綜合淨虧損，（包括不少於2500萬美元美元的非經常性虧損）。考慮到集團2019年度對有關太平船務集團應收賬款作出額外的信用風險損失撥備，目前預期集團2019年財政年度錄得不少於1.05億美元的綜合淨虧損（包括不少於2500萬美元的非經常性虧損）。

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