【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　誼礫料由盈轉虧（不斷更新）

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

首都信息（01075）公布，去年全年純利按年增長不少於100％。公司表示，主要因技術研發、雲平台和一體化網絡平台取得進展、增強公司發展根本動力；穩健發展現有領域業務；積極拓展新興業務；公司客戶群進一步擴大，推動收入和利潤增長。

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盈警︰

誼礫(00076)預計由盈轉虧，虧損主要來自攤銷電影版權投資。去年同期，應佔金額綜合盈利錄得約690萬美元（約538萬港元）。

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冠轈控股（01872）預計純利按年減少58％，主要因一般及行政開支增加約170萬新加坡元（約909萬港元）；銷售及分銷成本增加約110萬新加坡元（約588萬港元）及銷售汽車成本增加，毛利下跌約5%。去年同期，公司純利錄740萬新加坡元（約3959萬港元）

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北大資源（00618）預計由盈轉虧，公司料去年全年虧損錄16億元人民幣，主要因若干物業開發項目的可變現淨值可能產生的減值虧損而作出撥備。去年同期，公司溢利錄得7.97億元人民幣。

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勝獅貨櫃 （00716） 公布，已預期集團2019年度錄得不少於9500萬美元的綜合淨虧損，（包括不少於2500萬美元美元的非經常性虧損）。考慮到集團2019年度對有關太平船務集團應收賬款作出額外的信用風險損失撥備，目前預期集團2019年財政年度錄得不少於1.05億美元的綜合淨虧損（包括不少於2500萬美元的非經常性虧損）。

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