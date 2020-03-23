美國刺激法案於參議院被民主黨人阻撓　道指夜期再跌停

▲ 美國刺激法案通過受阻 參議院民主黨人阻撓

新冠肺炎疫情持續，美國正推動國會通過大規模刺激經濟方案。不過，參議院多數黨領袖、共和黨麥康奈爾（Mitch McConnell）推進的新冠肺炎疫情救助法案，遭參議院民主黨人阻撓。美股道指夜期，在亞洲時段曾跌停，低報18086點，跌954點。

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法案需要60票支持才能通過，惟在表決後出現47對47票的投票結果，為此法案能否如期於周一通過添加變數。麥康奈爾作出稍晚再議該法案的安排，敦促民主黨人中的「成人」們屆時改變想法。

計畫受阻後，麥康奈爾以大幅下挫的美股期指為由，表達了周一通過法案的迫切性，同時猛烈抨擊眾議院議長佩洛西及參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）。

舒默批評，現時交付國會的法案有很多問題，特別反對拯救大型企業。眾議院議長佩洛希表示，如果和共和黨仍然達不成一致，眾議院民主黨人將推出自己的版本。

民主、共和兩黨均希望立即出手，救助遭受新冠肺炎疫情衝擊的經濟，但兩黨在包括企業、州及地方政府救助計畫在內的關鍵5,000億美元開支如何使用的問題上，一直存在意見分歧。

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