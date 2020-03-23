【熊市來臨】恒生指數瀉1145點開報21659點　騰訊、友邦挫半成（不斷更新）

▲ 道指跌貨跌954點跌停 恒指黑期瀉1460點（不斷更新）

新冠肺炎疫情進一步升級，再加上美國刺激方案在國會遇阻力，美股期指急瀉，道指期貨跌停，報18086點，跌954點，恒指黑期跌約1460點，報21326點。美股上周五下挫，道指跌913點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開697點。

美國刺激法案通過受阻 參議院民主黨人阻撓

【美國救市】美國財長姆欽︰擬推4萬億美元企業貸款計劃

【熊市來臨】恒指夜期又大低水 投資界料本周再破底

【09：34】港股早段跌幅略為收窄至900點。

【09：33】綠城中國 （03900） 績後跌近15%。綠城中國去年核心盈利按年增14%至43.36億元人民幣，末期息增3成至0.3元人民幣。期內，收入增2.1%至616億元人民幣。

綠城中國去年核心溢利14% 派息增3成至0.3元人幣

【09：30】中國恒大 （03333） 受累港股急瀉逾1100點加上發盈警，中國恒大股價裂口低開16.39%，開報10元。

中國恒大股價急瀉16% 發盈警料去年淨利潤跌五成

【09：20】恒生指數瀉1145點，開報21659點；國指開報8669點，跌449點

騰訊 （00700） 低開5.4%，開報340.2元；滙豐 （00005） 跌4.8%，開報44.75元；友邦 （01299） 跌5.9%，開報61.1元。港交所 （00388） 跌4.1%，開報209元；中移動 （00941） 跌5.1%，開報52元。

【09：18】人民幣兌美元中間價報7.0940，上調112點子。

【09：14】即月期指開報21309點，跌1748點或7.6%，低水1496點。

【08：57】思捷 （00330） 開市前公布短暫停牌。

【08：27】亞股早段個別發展，日股向上，日經225指數升138點或0.8%，報16691點；南韓KOSPI指跌5.6%，報1478點。

【07：41】油價於亞洲時段下挫，紐約期油跌5.8%，報21.32美元；布蘭特期油跌7.1%，報25.07美元。

【油便宜過水】國際油價低位25美元即是有多低？ 一支樽裝水可換2加侖石油

【07：30】參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）批評，現時交付國會的法案有很多問題，特別反對拯救大型企業。

美國刺激法案通過受阻 參議院民主黨人阻撓

【07：00】道指上周五早段曾彈444點，但隨後回軟，道指最終收報19173點，跌913點或4.6%；標指收報2304點，跌104點或4.3%；納指收報6879點，跌271點或3.8%。

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 勝獅貨櫃料年度綜合淨虧損不少於1.05億美元（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩