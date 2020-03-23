【熊市來臨】恒生指數瀉1145點　反向ETF造好FI二華夏納一百升27%（不斷更新）

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【全球大流行】車企抗疫 福特、通用汽車、Tesla加入生產呼吸機
新冠肺炎疫情進一步升級，再加上美國刺激方案在國會遇阻力，美股期指急瀉，道指期貨跌停，報18086點，跌954點，恒指黑期跌約1460點，報21326點。美股上周五下挫，道指跌913點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開697點。
【10：09】濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌6.3%；金沙 （01928） 跌6.3%。永利 （01128） 跌近7%；美高梅 （02282） 跌6.2%；澳博 （00880） 跌7.1%；新濠 （00200） 挫一成。
【09：55】大跌市下，公用股未見防守力，中電 （00002） 跌4.4%，破底低見66.3元；煤氣 （00003） 跌7.8%，破底低見12.28元；電能 （00006） 跌4.7%，破底低見42.5元。
【09：49】長和系下跌，長和 （00001） 跌4.8%；長實 （01113） 跌7%；長建 （01038） 跌4.7%，破底低見36.7元。
【09：47】手機設備股向下，舜宇 （02382） 跌5.3%，失守「紅底」低見94元；瑞聲 （02018） 跌4.6%，低見36.2元。
【09：46】大市跌幅再次擴大至約1000點。
【09：41】大市下挫，反向ETF造好，其中FI二華夏納一百 （07522） 升27%；FI二南方納指 （07568） 升26.2%；FI二華夏納一百 （07331） 升12.1%。另外，FI二南方恒指 （07500） 升7.7%，高見10.04元。
【09：39】利豐 （00494） 擬以每股1.25元，即較收市價0.5元溢價1.5倍提出私有化。利豐股價今早逆市造好升1倍，高見1.05元。
【09：35】阿里巴巴 （09988） 挫半成，低見172.5元；騰訊 （00700） 跌3%，低見340.2元；美團點評 （03690） 跌3.5%，低見78.85元。
【09：34】港股早段跌幅略為收窄至900點。
【09：33】綠城中國 （03900） 績後跌近15%。綠城中國去年核心盈利按年增14%至43.36億元人民幣，末期息增3成至0.3元人民幣。期內，收入增2.1%至616億元人民幣。
【09：30】中國恒大 （03333） 受累港股急瀉逾1100點加上發盈警，中國恒大股價裂口低開16.39%，開報10元。
【09：20】恒生指數瀉1145點，開報21659點；國指開報8669點，跌449點
騰訊 （00700） 低開5.4%，開報340.2元；滙豐 （00005） 跌4.8%，開報44.75元；友邦 （01299） 跌5.9%，開報61.1元。港交所 （00388） 跌4.1%，開報209元；中移動 （00941） 跌5.1%，開報52元。
【09：18】人民幣兌美元中間價報7.0940，上調112點子。
【09：14】即月期指開報21309點，跌1748點或7.6%，低水1496點。
【08：57】思捷 （00330） 開市前公布短暫停牌。
【08：27】亞股早段個別發展，日股向上，日經225指數升138點或0.8%，報16691點；南韓KOSPI指跌5.6%，報1478點。
【07：41】油價於亞洲時段下挫，紐約期油跌5.8%，報21.32美元；布蘭特期油跌7.1%，報25.07美元。
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【07：30】參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）批評，現時交付國會的法案有很多問題，特別反對拯救大型企業。
【07：00】道指上周五早段曾彈444點，但隨後回軟，道指最終收報19173點，跌913點或4.6%；標指收報2304點，跌104點或4.3%；納指收報6879點，跌271點或3.8%。
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責任編輯︰梁浩碩