【熊市來臨】恒生指數全日瀉1108點　恒指黑期接力再跌逾200點（不斷更新）

▲ 道指跌貨跌954點跌停 恒指黑期瀉1460點（不斷更新）

新冠肺炎疫情進一步升級，再加上美國刺激方案在國會遇阻力，美股期指急瀉，道指期貨跌停，報18086點，跌954點，恒指黑期跌約1460點，報21326點。美股上周五下挫，道指跌913點，港股今早裂口低開1145點，恒生指數再次失守22000點水平，大市其後低位上落，恒指最終瀉1108點。

美國刺激法案通過受阻 參議院民主黨人阻撓

【美國救市】美國財長姆欽︰擬推4萬億美元企業貸款計劃

【美國經濟】大摩︰美國次季GDP恐萎縮30% 料第三季回升

【16：34】恒指黑期於即月期指收市後跌幅再擴大，最新跌220點，報21425點。

【16：30】即月期指收報21496點，跌1561點或6.8%，低水200點。

【16：26】美股期貨方面，道指期貨跌782點，報18258點。

【16：25】恒指黑期於港股收市後再跌約160點，報24188點。

【16：22】50隻藍籌全綫下跌，九倉置業 （01997） 跌1.3%，已是表現最好藍籌；創科 （00669） 跌13%，藍籌最傷。

【16：10】恒生指數U盤收21696點，瀉1108點或1.9%；國指收報8751點，跌366點或4%。主板成交1375億元。

【15：50】港股尾市試穿今早低位21659點。

【15：34】騰訊 （00700） 跌幅擴大至2.7%，試穿350元水平。港股尾市跌幅擴大至1110點，跌穿21700點水平。

【15：19】大市跌幅再次收窄至1000點以下，跌985點。

【15：02】特首林鄭月娥將於3時半見記者，港股跌約1030點。消息指，林鄭月娥將針對酒吧作規管。

【15：02】上證收報2660點，跌3.1%；深證收報3530點，跌4.5%；創業板指收報1827點，跌4.6%。

【14：44】港股跌近1100點，跌至21700點水平。

【14：35】港股午後於900點至1000點跌幅窄幅上落。

【14：34】小米 （01810） 股價挫半成，再次跌穿10元水平。 中金再次 下調全球智能手機出貨預測，料包括 小米 、蘋果、三星等海外出貨量佔比更高的品牌，將受到海外線下市場陷入停滯影響，面臨更大的不確定性。

【小米股價】海外手機出貨量料遭挫 小米跌近5%再失10元大關

【14：11】部分水泥建材股逆市上升，中建材 （03323） 升2%。海螺水泥 （00914） 曾升近3%，高見52元。

【14：01】港股午後維持約1000點跌幅，恒指最新跌987點，跌至21800點水平。

恒指10日跌3341點 盈富基金反而勁吸錢

【熊市來臨】恒指夜期又大低水 投資界料本周再破底

【熊市來臨】港股跌穿22000關 下一關要睇2萬點樓下？

【13：52】阿里巴巴 （09988） 午後跌幅擴大至5.5%，跌至173元水平以下；騰訊 （00700） 跌幅再擴至2.2%，今早曾收窄至不足0.5%；美團 （03690） 午後跌幅則收窄至2.1%。

【阿里巴巴新引擎】Canalys：阿里雲內地市佔增加 領先騰訊雲幅度擴大

【13：43】申洲國際 （02313） 在業績報告表示， 新冠肺炎疫情或致產能利用不足情況。申洲股價午後跌半成，最新報76.35元。

申洲股價跌半成 疫情持績或出現產能利用率不足

【13：41】雅居樂 （03383） 績後跌幅擴大至9%，低見8.28元。雅居樂去年公司股東應佔利潤75.12億元人民幣，按年增長5.4%，每股盈利1.935元人民幣，派末期息40港仙，按年減少20%。

【雅居樂業績】雅居樂績後跌9% 全年多賺5%末期息40仙縮兩成

【13：38】滙豐 （00005） 跌逾6%，低見44元，現價股息率再次回升至9厘，吸引不少散戶於44元低位水平撈貨，出現「千人操」局面。

【滙豐股價】滙豐跌6%現價股息率9厘 滙豐44元低位現「千人操」撈貨

【13：08】港股午後初段跌幅再擴大至近1000點，再次跌穿22000點水平。

【12：46】道指期貨跌790點，報18250點。

【12：36】恒指黑期於中午休市時段跌幅略為收窄，跌866點，報21921點。

【12：07】騰訊 （00700） 半日跌幅收窄至0.8%，中午收報356.6元，為表現最好藍籌；滙豐 （00005） 半日跌5.8%，中午收報44.3元。至於創科 （00669） 挫10.5%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日跌855點，中午收報21949點。國指中午收報8830點，跌287點或3.2%。主板成交719億元。

【11：30】上證半日收報2701點，跌1.6%；深證報9920點，跌2.3%；創業板指報1874點，跌2.1% 。

【11：20】港股跌幅收窄至約750點，22000點水平失而復得。

【11：17】眾安在綫 （06060） 將於今日公布業績，股價績前跌5.5%，低見23.45元。

【11：15】港股雖瀉900點或4%，惟騰訊 （00700） 跌幅由半成收窄至1%，高見356.8元。至於阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至不足4%，176元招股價失而復得。美團點評 （03690） 亦跌逾3%。

【11：13】大市跌幅略收窄至900點以下，於21930點水平。

【10：50】本地銀行股下跌，滙豐 （00005） 跌5.9%；恒生 （00011） 破底跌5.9%；東亞 （00023） 破底跌5.5%；中銀香港 （02388） 破底跌5.3%；渣打 （02888） 破底跌7.9%。中銀香港宣布，因應目前疫情發展調整分行服務，周一（23日）起，除了現時暫停服務的分行外，該行將暫停另外16家分行的服務。

【全球大流行】銀行再暫停部分分行服務 中銀香港建行亞洲再關多間分行

【10：23】多地封城鎖國，航空股下跌，國泰 （00293） 跌4.6%。內航股破底，其中南航 （01055） 跌6.3%；東航 （00670） 跌4.5%；國航 （00753） 跌9%。

【航空告急】國泰跌至海嘯後新低 北京半禁飛國航跌幅更高

【10：21】港股開市約1小時，大市續於低位徘徊，恒生指數最新報21763點，跌1041點。

【10：14】新股諾誠健華 （09969） 今首日掛牌，股價開報9.4元，升5%，早段曾見10.2元，最新報9.4元。

【10：09】濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌6.3%；金沙 （01928） 跌6.3%。永利 （01128） 跌近7%；美高梅 （02282） 跌6.2%；澳博 （00880） 跌7.1%；新濠 （00200） 挫一成。澳門早前公布，今年2月份入境旅客較去年同月大幅減少95.6%至15.64萬人次。

【09：55】大跌市下，公用股未見防守力，中電 （00002） 跌4.4%，破底低見66.3元；煤氣 （00003） 跌7.8%，破底低見12.28元；電能 （00006） 跌4.7%，破底低見42.5元。

【09：49】長和系下跌，長和 （00001） 跌4.8%；長實 （01113） 跌7%；長建 （01038） 跌4.7%，破底低見36.7元。

【09：47】手機設備股向下，舜宇 （02382） 跌5.3%，失守「紅底」低見94元；瑞聲 （02018） 跌4.6%，低見36.2元。

【09：46】大市跌幅再次擴大至約1000點。

新興市場之父麥樸思：新冠肺炎疫情引發跌浪 比87股災更嚴重

【09：41】大市下挫，反向ETF造好，其中FI二華夏納一百 （07522） 升27%；FI二南方納指 （07568） 升26.2%；FI二華夏納一百 （07331） 升12.1%。另外，FI二南方恒指 （07500） 升7.7%，高見10.04元。

【09：39】利豐 （00494） 擬以每股1.25元，即較收市價0.5元溢價1.5倍提出私有化。利豐股價今早逆市造好升1倍，高見1.05元。

利豐股價逆市飈1倍曾重上「蚊股」 溢價1.5倍提私有化

【業績】利豐去年虧轉盈 溢價1.5倍提私有化（第二版）

【私有化】港股大時代已落幕？老牌港企紛提私有化

【09：35】阿里巴巴 （09988） 挫半成，低見172.5元；騰訊 （00700） 跌3%，低見340.2元；美團點評 （03690） 跌3.5%，低見78.85元。

【09：34】港股早段跌幅略為收窄至900點。

【09：33】綠城中國 （03900） 績後跌近15%。綠城中國去年核心盈利按年增14%至43.36億元人民幣，末期息增3成至0.3元人民幣。期內，收入增2.1%至616億元人民幣。

綠城中國去年核心溢利14% 派息增3成至0.3元人幣

【09：30】中國恒大 （03333） 受累港股急瀉逾1100點加上發盈警，中國恒大股價裂口低開16.39%，開報10元。

中國恒大股價急瀉16% 發盈警料去年淨利潤跌五成

【09：20】恒生指數瀉1145點，開報21659點；國指開報8669點，跌449點

騰訊 （00700） 低開5.4%，開報340.2元；滙豐 （00005） 跌4.8%，開報44.75元；友邦 （01299） 跌5.9%，開報61.1元。港交所 （00388） 跌4.1%，開報209元；中移動 （00941） 跌5.1%，開報52元。

【09：18】人民幣兌美元中間價報7.0940，上調112點子。

【09：14】即月期指開報21309點，跌1748點或7.6%，低水1496點。

【08：57】思捷 （00330） 開市前公布短暫停牌。

【08：27】亞股早段個別發展，日股向上，日經225指數升138點或0.8%，報16691點；南韓KOSPI指跌5.6%，報1478點。

【07：41】油價於亞洲時段下挫，紐約期油跌5.8%，報21.32美元；布蘭特期油跌7.1%，報25.07美元。

【油便宜過水】國際油價低位25美元即是有多低？ 一支樽裝水可換2加侖石油

【07：30】參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）批評，現時交付國會的法案有很多問題，特別反對拯救大型企業。

美國刺激法案通過受阻 參議院民主黨人阻撓

【07：00】道指上周五早段曾彈444點，但隨後回軟，道指最終收報19173點，跌913點或4.6%；標指收報2304點，跌104點或4.3%；納指收報6879點，跌271點或3.8%。

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 勝獅貨櫃料年度綜合淨虧損不少於1.05億美元（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩