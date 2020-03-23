新興市場之父麥樸思：新冠肺炎疫情引發跌浪　比87股災更嚴重

新型冠狀病毒肺炎疫情的確診人數不斷上升，歷經87股災、97年亞洲金融風暴、08年雷曼倒閉引發金融海嘯等多個危機的麥樸思指，今次由肺炎疫情引發的環球大跌市，比1987年股災更嚴重，難言何時見底，投資者要在波動市投資，除不要恐慌，並必須謹記，「市場可以在低位徘徊很長時間，要有心理準備可能要『坐貨』，因此一定要保留足夠現金」。

旗下基金也有少許贖回



有「新興市場之父」稱號的麥樸思（Mark Mobius）接受專訪時表示，近期全球金融市場幾乎每日都有新變化，投資前要留意身邊發生的事，今次由疫情引發的大跌市，跌勢猛烈且迅速，相信不少基金及散戶都有「損手」，不排除很多公司會因此破產。他直言旗下基金也有少許贖回，但規模不大。

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環球股市已從高位大幅滑落兩至三成，進入熊市。麥樸思指，現時市況較1987年股災更嚴重，因疫情擴展至全球，所有人都受到影響，而各國政府採取的限制旅遊措施，令情況加劇，很多企業因政府「封關」導致虧損慘重，資產負債表受到巨大衝擊，不少人會因此失業及失去部分收入，社會上的低收入人士尤其受到影響。

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ETF賣盤加劇跌勢



他認為，現況較上世紀八十年代更嚴峻，當年參與市場的互惠基金大部分由主動式基金經理操盤，他們作出投資決定時，有很多潛在選擇性，不一定要在跌市時沽貨，但現時大部分的互惠基金都是被動式基金，例如ETF，這些指數基金倚賴電腦程式作買賣，當市況下跌，有投資者贖回時，基金便會作出相應的沽貨行為，變相加劇市場跌勢。



其次，相對於1987年，全球交易所增加，全球化的趨勢亦令人與人之間的互動及交流更頻繁，如今疫情擴散，全球都要一同面對新冠肺炎的問題，不明朗因素大幅增加，而「封關」、「鎖國」等措施不斷出現亦增加市場的避險情況，因此今次熊市來臨的速度比市場預期更快。

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