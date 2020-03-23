新盤建期付款 風險要留意

去年「新按保」實施後，不少新盤買家選用建築期付款入市，以迎合相關按揭安排，藉以借盡，個別大型新盤建期付款比例高達82%。不過近月市況反覆，加上疫情與外圍因素夾擊，加上部分銀行收緊按揭審查，被質疑「落雨收遮」，買家應多加留意建築期付款的存在風險，避免最終無法上會！

新盤建築期付款折扣增，個別與即供睇齊

銀行「落雨收遮」，影響買家申請按揭

付款方法多元化，入市前宜想清楚

今年開售其中7個樓花全新盤總成交單位涉逾千伙，而各項目選用建築期付款的買家比例由32.5%至100%不等，個別大型新盤比例高達82%。而「新按保」實施前，建築期付款採用比例明顯較低，以去年5月發售的日出康城GRAND MONTARA為例，沽出616伙，僅96伙採用建期付款，佔比16%。

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首先，建期付款比例增加原因，除了與「新按保」的按揭成數提高外，第2個主要原因是多個發展商過去多月均將建築期付款最高折扣提高，個別甚至與即供付款折扣優惠睇齊，誘因極大。



事實上，過往新盤建期買家折扣最低，其優勢在於買家資金更靈活，助資金分散，在落成收樓前可按財政狀況及需要再決定是否上會，更易觀察後市。



不過，上周消息指有數間銀行收緊按揭審查，對象包括受疫情影響較嚴重的航空、零售等高風險行業人士，另暫停接收涉及套現的按揭申請。觀乎近期疫情未有放緩，反而在多國地方大型爆發，未來走勢亦難以估計，銀行會否進一步按揭審查對象仍是未知數，他日建期買家成交時隨時受直接影響，買家宜事先做好風險評估，以減低抬錢上會或撻訂離場的風險。



當然，建期買家亦可因應情況，採用項目預設的提前成交安排，提早上會兼享樓價回贈；若無相關提前成交安排，買家與發展商方面溝通，從而轉變付款方法，放棄建築期重返其他即供付款，惟可能涉及額外費用及無法退回多付的印花稅。



簡單而言，準備入市新盤的買家應避免「跟大隊」，宜三思而後行，揀選合適自己的付款方法。

記者：梁子謙





▲ 新盤建期付款風險要留意