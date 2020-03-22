【全球大流行】德國呼籲車廠「轉行」產口罩　連法拉利都要製造呼吸機

▲ 據彭博報道，德國政府呼籲國內汽車巨頭生產醫療設備，歐洲多個汽車品牌已開始建設呼吸機生產綫。

新型冠狀病毒疫情席捲歐洲大陸，德國3月21日公布數據，1日內新增2705宗個案，累計有16662宗個案，令該國陷入醫療物資急缺的困境。據彭博報道，德國政府呼籲國內汽車製造巨頭，生產醫療設備，例如口罩、呼吸機等，以抗擊疫情。

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大眾、戴姆勒擬產口罩

報道引述知情人士表示，當局正在為利用國內現有的工程及生產資源以解決目前醫療設備緊缺而努力，但最終由於汽車製造商作決定。

德國汽車巨頭大眾（Volkswagen）發言人在一封郵件聲明中指，公司正與政府部門談判，並成立一個國際工作組探討各種方案。即使醫療設備為新項目，一旦獲得必要指示，可立即進入投產。

大眾首席執行官Herbert Diess於周六（3月21日）稱，位於中國的生產工廠已開展防護口罩生產綫的工作，將為德國政府提供探測體溫設備、口罩、消毒劑及診斷設備等。

平治（Mercedes-Benz）母企戴姆勒發言人在周日（3月22日）表示，公司已收到當局相關要求，目前正在研究方案。

此外，大眾及戴姆勒同意從現有的公司資源中，捐贈共超過30萬個口罩予世界衛生組織。

法拉利、通用、特斯拉轉產呼吸機？

在過去一周，歐洲疫情形勢趨嚴峻，歐洲有各國已有車企開始對工廠生產綫進行新規劃，以生產醫療設備防疫。

法拉利及快意佳士拿（FCA）正與意大利最大的呼吸機製造商進行談判，以助其提高產量。

通用汽車公司曾表示，可能會利用部分工廠空間生產醫院呼吸機。

特斯拉首席執行官Elon Musk上周六發Twitter稱，與Medtronic商討製造呼吸機。

中國三大車企跨界產口罩

事實上，自中國疫情爆發以來，政府呼籲有能力的大企業開設口罩等防疫生產綫，保障醫療設備供應。已有各行各業加入口罩生產大軍，包括三大汽車比亞迪 （01211） 、五菱汽車 （00305） 以及廣汽集團 （02238） 。

當中，比亞迪於3月13日（周五）發布聲明表示，目前已成為了全球最大的口罩生產商，每日生產約500萬個口罩。

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