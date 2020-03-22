▲ 招金礦業去年多賺1%至4.8億元人民幣，派末期息0.04元;收入按年少11.8%至63.3億元人民幣，主要由於黃金銷售量減少。（資料圖片）

招金礦業 （01818） 去年多賺1%至4.8億元（人民幣，下同），每股盈利0.15元，派末期息0.04元了；淨利潤則跌24%至4.4億元。

期內，收入按年少11.8%至63.3億元，主要由於黃金銷售量減少所致；其他收入及收益則增13.1%至5億元，主要由於利息收入增加。

集團去年共完成黃金總產量32,696千克，按年少4.3%，其中礦產黃金按年少5.1%至19,768千克，冶煉加工黃金按年少3.1%至12,928千克；含量銅產量亦跌32.2%至11,142.00噸。

招金礦業指，將繼續加強基建技改項目建設，提升擴產增盈的質量，重點抓好影響長遠、增效增利的關鍵工程，全年計劃完成黃金總產量32,374.7千克、投入9,467萬元以新增金資源量21.5噸及銅金屬量1,500噸、科技創新投入1.2億元以開展技術創新項目56項、投入安全環保資金2.4億元以推進機械化、自動化、數字化、智能化，結合智慧礦山建設。

截至去年12月底止，由於調整債務結構，集團未償還銀行貸款、其他借貸及黃金租賃融資按年增2%至87.8億元，其中83.9億元須於1年內償還，3.9億元須於2至5年內償還；另外，5.1億元未償還的公司債券須於1年內償還，91.7億元須於2至5年內償還。

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責任編輯：趙偉津