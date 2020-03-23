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【騰訊阿里】為甚麼阿里喜歡全面併購　騰訊喜歡戰略投資？

金融經濟 13:30 2020/03/23

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外界看來，在2016年至2019年期間，阿里和騰訊在資本運作差異「非常明顯」，阿里喜歡全面併購，騰訊喜歡戰略投資和聯營

騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 常遭投資者常拿比較，而即使兩者業務不同，相關討論卻未曾完結。事實上，騰訊與阿里巴巴除了業務重點，在擴展版圖方面亦採不同態度。國金證券網遊行業分析師裴培最近在其微信公眾號「互聯網與娛樂怪盜團」發表題為「為甚麼阿里喜歡全面併購，騰訊喜歡戰略投資？」的文章就此分析。

裴培形容，外界看來，在2016年至2019年期間，阿里和騰訊在資本運作差異「非常明顯」，阿里喜歡全面併購，騰訊喜歡戰略投資和聯營。他舉例，2018年財年期間，阿里將「餓了麼」與「口碑網」合併、對「菜鳥網絡」全面拼表、收購土耳其第一大電商平台，又還追加了對子公司Lazada的投資。

而幾乎同一時間，騰訊對聯營或合營之投資賬面價值，新增金額超過1000億元人民幣、過去三年，更只進行了三次規模較大的收購。

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騰訊傾向共同賺錢　阿里傾向消化吸收

裴培從商業模式分析，指騰訊通過社交平台產生巨額流量，但考慮到平台本身難以變現，故要將流量導出，例如遊戲等；而阿里「雖然也通過淘寶產生充足的流量，但是電商本身的變現能力更強，所以並沒有將流量導出的衝動」，更稱只有全面併購和直接控制，才有利提高阿里在智慧零售、海外電商、O2O等「下階段擴張重點領域」之執行力、收集和數據使用。

換言之，「騰訊傾向於以聯營獲得合作夥伴，然後導出流量、共同賺錢；阿里則傾向於併購將對方消化吸收，實現流量『自體循環』」。

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騰訊聯邦自治　阿里中央集權

裴培補充，由企業文化角度來看，騰訊按「產品經理文化」，建立了「聯邦自治」體制，只要把手上的任務完成好，騰訊管理層「大概沒有興趣介入子公司或聯營公司的日常工作」；阿里則按「運營文化」，建立了「中央集權」體制，不存在真正的「山頭」，而由於整個公司的思想行動高度統一，因此收購和聯營的分別就「很大了」，為了保證新業務「思想上與阿里看齊、組織上與阿里融合」，故需拼表。

在此情況下，裴培稱「騰訊體系高度重視產品力和創意，不重視統一的文化，各業務負責人的穩定性更高」，而「阿里體系高度重視執行力，自上而下的文化熏陶非常強勢，負責人經常輪崗」。

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不過，裴培提醒，上述分野到了去年第4季，或「走到盡頭」，形容騰訊去年11月收購Supercell是一個重要象徵，未來在新興業務上或更重視自主研究，而非依賴投資對象，可謂從「非正式帝國」轉為日益「正式化」。

他更補充，所謂「阿里喜歡全面收購」的刻板印象，也是從2016年逐步形成的。

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