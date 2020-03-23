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【全球大流行】捷榮3名員工確診　曾到油塘客家好棧私人聚會（第二版）

金融經濟 19:21 2020/03/23

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捷榮國際指，至今有2名員工檢測結果初步呈陽性反應，不過生產過程未有受到影響。（資料圖片）

捷榮國際 （02119） 指，上周五（20日）傍晚獲悉1名銷售部員工初步確診新型冠狀病毒後，已自行安排與確診員工有緊密接觸的34位員工，到私家醫院或私家診所進行病毒檢測，至今有3名員工對病毒測試呈陽性；其餘預計本周三（25日）會收到初步檢測報告。

根據衛生防護中心消息，在捷榮國際工作的3名患者，曾經於本月9日在油塘客家好棧出席私人聚餐。

捷榮國際指，集團的獨立生產線受嚴格規管，非生產部員工需申請及批准方能接觸，已確認相關同事並未有接觸集團的生產線，生產過程沒有受到影響，而所有仍未收到檢測報告的同事將會在家隔離。

集團續稱，上周五獲悉有關消息後，已即時聘請清潔公司以最高規格消毒確診員工的工作樓層，追踪曾與患者接觸的緊密接觸者，亦有檢查及確保生產線不受影響，以及聯絡並協助確診同事負責的相關客戶，集團將繼續密切跟進員工的健康狀況，有需要時安排員工再次進行檢測。

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（第二版：新增確診者內容）

香港股票 捷榮國際控股（02119） 新冠肺炎 疫情 冠狀病毒 全球大流行

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