▲ 紫金礦業去年多賺4.6%至42.8億元人民幣，派末期息0.1元，料黃金將開啟中長期牛市。（資料圖片）

紫金礦業 （02899） 去年多賺4.6%至42.8億元（人民幣，下同），每股盈利0.18元，派末期息0.1元。期內，營業收入1361億元，按年增28.4%，綜合毛利率則跌1.2個百分點至11.4%。

紫金礦業去年生產黃金301,292千克，按年增24.7%，佔營業收入58%，其中礦產金按年增11.9%至40,831千克，冶煉加工及貿易金增27%至260,461千克。

集團今年3月5日完成哥倫比亞武里蒂卡金礦併購，項目預計今年一季度投產運營，另外，集團亦正加快推進甘肅李壩金礦、山西義聯、義興寨金礦等重點項目的復產及擴產計劃。

今年計劃生產礦產金44噸、礦產銅41萬噸、礦產鋅40萬噸

銅礦業務方面，集團產銅871,254噸，按年增27.6%，佔營業收入19.2%，其中礦產銅按年增48.8%至369,857噸，冶煉產銅增15.4%至501,397噸。

鋅（鉛）礦業務方面，集團產鋅602,574噸，按年增30.7%，佔營業收入5.4%，其中礦產鋅精礦含鋅增34.5%至374,068噸，冶煉生產鋅錠增24.8%至228,506噸，鉛精礦含鉛則少4.6%至34,258噸。

集團指，今年主要礦產品產量計劃為礦產金44噸，按年增7.8%；礦產銅41萬噸，增10.8%；礦產鋅40萬噸，增8.1%；礦產銀246噸；鐵精礦332萬噸。

黃金可望開啟中長期牛市

紫金礦業董事長陳景河指，突如其來的新冠肺炎疫情引發全球性擴散危機，尤其是進入三月以來，原油價格暴跌疊加新冠病毒全球蔓延，基本金屬價格遭到重挫，但相信全球寬鬆的貨幣政策，以及經濟的不確定性、地緣政治的動蕩與市場避險情緒，可望為黃金開啟中長期牛市。

他續稱，礦業作為能源和工業及農業生產資料的主要「糧食」，銅供需進入緊平衡時代，料疫情過後價格有望重回上升趨勢；另外，由於鋅價重心下移支撐性較為不足，與新能源有關稀缺的礦物原材或可成為市場「寵兒」。

責任編輯：趙偉津