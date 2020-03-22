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【美國疫倩】國會仍未出手助航空界 高層嗌救命 「已不能再拖」

環球經濟金融 19:57 2020/03/22

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新冠肺炎疫情下，美國航空業形勢危急，急需美國政府打救。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，美國航空業死寂，已達生死關頭，惟國會援助業界的討論仍未有眉目，美國航空公司高層嗌救命，直言已沒有時間再拖（time is running out），促請國會盡快出手相助，否則將被迫採取嚴酷措施（draconian measures）。

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美國10間航空公司高層向國會發信，促催國會盡快回應業界訴求，通過拯救航空業的計劃，強調航空界迫切需要幫助，若無直接現金援助，僱員放無薪假（furloughs）等嚴酷措施將無法避免。

信中指，事態非常緊急，史無前例（urgent and unprecedented），已沒有時間再拖（time is running out），「為了75萬航空界人員及國家航空業，懇請國會繼續迅速通過跨黨派計劃，包括員工薪金援助、貸款、貸款保證、及稅務寬免等。」

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國會相關討論停滯不前，參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）表示，目前仍未有協議，挽救條款仍有變數；參院共和黨二號人物圖恩（John Thune）亦指，現階段感覺不到國會或華府支持計劃，形容毫無進展（nothing is done）。

事實上，挽救個別公司的計劃，政界反對聲強烈，共和黨重量級參議員克魯茲（Ted Cruz）在twitter發帖文反對，指數以百萬民眾失去工作，不應推出企業福利（corporate welfare），所有公司應享相同援助。

美國航空公司唔抵幫？10年用3700億回購股票

美國航空公司形勢雖危急，但近期美國輿論焦點集中在航空公司管理層的管理問題上，如6間航空公司在過去10年，以96%現金流回購股票，高層股東受惠，遇到大型危機時沒錢應對，便伸手向政府要錢，引起爭議。

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記者：林建忠

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