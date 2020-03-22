【環球市場日程】美股道指恐大蕭條來最慘 失業救濟料破紀錄

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【日本疫情分佈圖】對歐洲等38國實施入境限制 本土累計1077宗病例
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，美國疫情確診人數逼近3萬，紐約更成新冠肺炎重災疫區。美股連日巨幅波動，道指出現「死亡交叉」。道指3月以來已暴瀉近25%，恐創美國經濟大蕭條以來道指最差單月表現。美國本周數據不少，焦點則在最新申領失業救濟人數，數字料狂升多倍，至破紀錄150萬，反映疫情導致大批美國人失業，預示經濟基本面轉差。
（環球市場新一周日程表請往下看）
紐約州新冠肺炎確診人數在周末突破1萬，遠遠拋離最接近州份多倍。紐約州上周五下禁足令，要求民眾留在家中，只准外出購買生活用品，加上油價大跌、美元強勁等因素，美股嘗試反彈失利，3大指數全線暴跌。
|美股3大指數表現
|3月20日周五
|一周
|3月來
|今年來
|道指
|↓4.55%
|↓17.3%
|↓24.5%
|↓32.8%
|標指
|↓4.34%
|↓15.0%
|↓22.0%
|↓28.7%
|納指
|↓3.79%
|↓12.6%
|↓19.7%
|↓23.3%
一周計，道指跌幅達到17.3%，是2008年10月以來最差一周表現。當年時值金融海嘯，道指一周狂跌18.2%。標指及納指上周分別亦跌15.0%及12.6%，也是金融海嘯來最慘一周。
禍不單行的是，道指3月至今更已大跌24.5%，勢創下美國1930年代經濟大蕭條以來，道指最差單月表現。
3月目前只剩7個交易日，而隨住疫情在美國不斷擴大，道指要在期內挽回局面相信並不樂觀。
|道指史上最差單月表現
|1931年9月
|↓30.70%
|2020年3月*
|↓24.54%
|1932年4月
|↓23.68%
|1938年3月
|↓23.67%
|1987年10月
|↓23.22%
|*截至3月20日
道指現時已較今年2月歷史高位回調35%，深深陷入熊市，並跌至2016年底以來最低水平。
道指更出現「死亡交叉」，50天平均線跌穿200天平均線，是為15個月以來首次，預示道指後市沽壓不減，並為大市長線轉淡象徵。
歐美本周都有不少經濟數據，市場最為關心美國周四（26日）公佈首次申領失業救濟人數。市場預期，美國上周首次申領失業救濟人數，會劇增多倍至150萬，反映疫情令美國經濟活動大減以至停頓下，失業人數激增。
|環球本周數據
|日期
|地區
|數據及事項
|預測數字
|上次數字
|23/3（一）
|沒有重要數據或事項
|24/3（二）
|美國
|3月製造業採購經理指數（PMI；初值）
|44.0
|50.7
|3月服務業PMI（初值）
|42.0
|49.4
|2月新屋銷售（按月）
|-1.8%
|7.9%
|歐元區
|3月製造業PMI（初值）
|39.0
|49.2
|3月服務業PMI（初值）
|40.0
|52.6
|德國
|3月製造業PMI（初值）
|40.0
|48.0
|3月服務業PMI（初值）
|43.0
|52.5
|法國
|3月製造業PMI（初值）
|41.0
|49.8
|3月服務業PMI（初值）
|41.0
|52.5
|英國
|3月製造業PMI（初值）
|45.0
|51.7
|3月服務業PMI（初值）
|45.0
|53.2
|25/3（三）
|美國
|2月耐用品訂單（初值）
|-1.0%
|-0.2%
|1月FHFA樓價指數（按月）
|0.4%
|0.6%
|26/3（四）
|美國
|上周首次申領失業救濟人數
|150.0萬
|28.1萬
|第4季年率化國內生產總值（GDP；按季；修訂）
|2.1%
|2.1%
|第4季個人消費（修訂）
|1.7%
|1.7%
|第4季核心個人消費開支（PCE；按季；修訂）
|1.2%
|1.2%
|英國
|英倫銀行議息，料維持利率於0.1厘不變；
該行早前已兩度減息並重啟寬量買債，在疫情下救市
|27/3（五）
|美國
|2月個人收入
|0.4%
|0.6%
|2月個人開支
|0.2%
|0.2%
|2月核心PCE（按年）
|1.7%
|1.7%
|3月密歇根大學消費者信心指數（終值）
|90.0
|1.7%
美國前一周首次申領失業救濟人數為28.1萬，已經創下兩年半高位；增幅7萬也是2012年以來最多。若最新150萬預測成真，可見美國經濟前景之險惡。
另一方面，美國、歐元區及英法德本周都會公佈3月製造業、服務業採購經理指數（PMI），數字預期全線跌至40左右水平。PMI高於50反映行業活動擴張，低於50反映萎縮。
美國2月服務業PMI已陷入49.4收縮領域，3月數字料會進一步降至42.0；製造業PMI亦料會由50.7降至44.0。