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【環球市場日程】美股道指恐大蕭條來最慘 失業救濟料破紀錄

環球經濟金融 19:09 2020/03/22

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【環球市場日程】新冠肺炎美國疫情嚴峻 美股道指恐大蕭條來最慘 失業救濟料破紀錄

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，美國疫情確診人數逼近3萬，紐約更成新冠肺炎重災疫區。美股連日巨幅波動，道指出現「死亡交叉」。道指3月以來已暴瀉近25%，恐創美國經濟大蕭條以來道指最差單月表現。美國本周數據不少，焦點則在最新申領失業救濟人數，數字料狂升多倍，至破紀錄150萬，反映疫情導致大批美國人失業，預示經濟基本面轉差。

（環球市場新一周日程表請往下看）

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紐約州新冠肺炎確診人數在周末突破1萬，遠遠拋離最接近州份多倍。紐約州上周五下禁足令，要求民眾留在家中，只准外出購買生活用品，加上油價大跌、美元強勁等因素，美股嘗試反彈失利，3大指數全線暴跌。

美股3大指數表現
  3月20日周五 一周 3月來 今年來
道指 ↓4.55% ↓17.3% ↓24.5% ↓32.8%
標指 ↓4.34% ↓15.0% ↓22.0% ↓28.7%
納指 ↓3.79% ↓12.6% ↓19.7% ↓23.3%

一周計，道指跌幅達到17.3%，是2008年10月以來最差一周表現。當年時值金融海嘯，道指一周狂跌18.2%。標指及納指上周分別亦跌15.0%及12.6%，也是金融海嘯來最慘一周。

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禍不單行的是，道指3月至今更已大跌24.5%，勢創下美國1930年代經濟大蕭條以來，道指最差單月表現。

3月目前只剩7個交易日，而隨住疫情在美國不斷擴大，道指要在期內挽回局面相信並不樂觀。

道指史上最差單月表現
1931年9月 ↓30.70%
2020年3月* ↓24.54%
1932年4月 ↓23.68%
1938年3月 ↓23.67%
1987年10月 ↓23.22%
*截至3月20日

道指現時已較今年2月歷史高位回調35%，深深陷入熊市，並跌至2016年底以來最低水平。

道指更出現「死亡交叉」，50天平均線跌穿200天平均線，是為15個月以來首次，預示道指後市沽壓不減，並為大市長線轉淡象徵。

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歐美本周都有不少經濟數據，市場最為關心美國周四（26日）公佈首次申領失業救濟人數。市場預期，美國上周首次申領失業救濟人數，會劇增多倍至150萬，反映疫情令美國經濟活動大減以至停頓下，失業人數激增。

環球本周數據
日期 地區 數據及事項 預測數字 上次數字
23/3（一）   沒有重要數據或事項    
         
24/3（二） 美國 3月製造業採購經理指數（PMI；初值） 44.0 50.7
    3月服務業PMI（初值） 42.0 49.4
    2月新屋銷售（按月） -1.8% 7.9%
  歐元區 3月製造業PMI（初值） 39.0 49.2
    3月服務業PMI（初值） 40.0 52.6
  德國 3月製造業PMI（初值） 40.0 48.0
    3月服務業PMI（初值） 43.0 52.5
  法國 3月製造業PMI（初值） 41.0 49.8
    3月服務業PMI（初值） 41.0 52.5
  英國 3月製造業PMI（初值） 45.0 51.7
    3月服務業PMI（初值） 45.0 53.2
         
25/3（三） 美國 2月耐用品訂單（初值） -1.0% -0.2%
    1月FHFA樓價指數（按月） 0.4% 0.6%
         
26/3（四） 美國 上周首次申領失業救濟人數 150.0萬 28.1萬
    第4季年率化國內生產總值（GDP；按季；修訂） 2.1% 2.1%
    第4季個人消費（修訂） 1.7% 1.7%
    第4季核心個人消費開支（PCE；按季；修訂） 1.2% 1.2%
  英國 英倫銀行議息，料維持利率於0.1厘不變；
該行早前已兩度減息並重啟寬量買債，在疫情下救市		    
         
27/3（五） 美國 2月個人收入 0.4% 0.6%
    2月個人開支 0.2% 0.2%
    2月核心PCE（按年） 1.7% 1.7%
    3月密歇根大學消費者信心指數（終值） 90.0 1.7%

美國前一周首次申領失業救濟人數為28.1萬，已經創下兩年半高位；增幅7萬也是2012年以來最多。若最新150萬預測成真，可見美國經濟前景之險惡。

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另一方面，美國、歐元區及英法德本周都會公佈3月製造業、服務業採購經理指數（PMI），數字預期全線跌至40左右水平。PMI高於50反映行業活動擴張，低於50反映萎縮。

美國2月服務業PMI已陷入49.4收縮領域，3月數字料會進一步降至42.0；製造業PMI亦料會由50.7降至44.0。

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