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【美國疫情】5州實施居家令 全國4分1人口禁足

環球社會熱點 18:57 2020/03/22

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美國5個州份實施居家令，全國料有四分之一的民眾受居家令影響，要留在家中以免新冠肺炎疫情進一步擴散。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，全國50州全面失守。紐約州確診數字更突破1萬，成爲全國疫情重災區。美國5個州份實施居家令，以達到「封城封州」的效果。全國料有四分之一的民眾受居家令影響，要留在家中以免疫情進一步擴散。

【美國疫情】紐約告急 極缺口罩 醫生被迫冒險重用

【美國疫情分佈圖】紐約確診破萬 全美340死

美國截至香港時間周日（22日）下午出現26747宗新冠肺炎確診病例，較前一天同時段增加約7000宗。美國再增約80名患者死亡，死亡人數增至340人。

英國《衛報》報道，新澤西州、紐約州、康涅狄格州、伊利諾伊州及加州都相繼實施居家禁足令，要求民眾逗留家中及保持社交距離（social distancing）。上述5州約有8500萬人口，佔美國總共約3.27億人口的四分之一。

其中新澤西州於21日宣布實施居家禁足令，成爲全美第5個作上述安排的州份。新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）簽署行政命令，要求取消所有聚會，及關閉所有非必要的零售店。

【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

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哥倫比亞大學的研究人員根據《紐約時報》的數據庫，模擬新冠肺炎病毒傳播的發展。研究結果估計，即使美國目前的疫情傳播速度減低一半，未來兩個月的感染人數可能仍高達65萬人。

另外，隨著疫情加劇，美國衛生部門宣布醫護人員的口罩及保護袍等物資更趨短缺，超市庫存亦因搶購潮而告急，紐約州北部等地區的槍店更充斥著顧客。

【美國疫情】加州紐約接踵來 居家令將成美國新常態

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責任編輯：鄭錦玲

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