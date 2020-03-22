【美國疫情】共和黨倡4萬億救市 由聯儲局借錢予財困企業

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間18:00）
新型冠狀病毒疫情肆虐美國，美國居家令已擴大至涵蓋全國近4分之1人口，民眾無法外出工作，勢重挫經濟。有共和黨議員倡以3000億至5000億美元（約2.34萬億至3.9萬億港元）拯救受困企業，較華府提出的計劃高出逾一倍。
參議院銀行委員會主席克拉普（Mike Crapo）表示，應動用3000億至5000億美元振興經濟，他強調援助資金將產生槓桿效應，進入經濟的資金會是更多，顯著提振各行各業。
克拉普正與黨友合力推動，援引《聯邦儲備法》（Federal Reserve Act）13條第3款，由聯儲局向經濟注入資金，當地周六曾與財長姆欽（Steven Mnuchin）開會討論細節。
克拉普倡議重推海嘯時期措施，動用匯率穩定基金（Exchange Stabilization Fund），由財政部調撥資金，加大聯儲局緩衝資本（Capital Buffer），讓儲局可向處於困難的企業提供貸款，助應對虧損，穩住金融市場。
受近期危機重挫的多個行業，包括航空業、酒店業、餐飲業及能源業等將獲伸出援手。克拉普提出的3000億至5000億美元援助，規模較華府的計劃高逾1倍，計劃過於進取，據報共和黨內有經濟右翼人士反對。
記者：林建忠