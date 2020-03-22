【香港經濟】陳茂波：情況較沙士更嚴峻　失業率短期將繼續上升

▲ 財政司司長陳茂波形容，今次情況較03年沙士更嚴峻，並預期失業率短期內仍會繼續上升。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐近4個月，有意見建議港府應效法海外國家限制餐廳營業時間，防範疫情進一步擴散。財政司司長陳茂波形容，今次香港經濟情況較03年沙士更嚴峻，多個行業的中小企正承受生意斷崖式下跌、面臨資金鏈斷裂的危機，失業率短期內預計會繼續上升。

陳茂波在網誌表示，環球先後減息及增加市場流動性，加度是自2008年環球金融海嘯以來最大，而且推出大規模財政措施，應對疫情帶來的經濟下行壓力，可見形勢相當嚴峻。

他續指，香港經濟正處於水深火熱之中，多項經濟數據顯示環境不斷惡化，例如零售銷售連續12個月價量齊跌、失業率惡化至3.7%創逾9年新高等。他坦言，市道疲弱情況暫難扭轉，而且上述數字仍未完全反映疫情的最新發展，相信失業率在短期內仍會繼續上升。

「百分百擔保貸款」利率低至P減2.5厘

為紓緩中小企經營壓力，政府在最新一份預算案中，宣布推出「百分百擔保的特惠低息貸款計劃」，議案上周已獲財委會通過，目標4月份開始接受企業申請，以緩解交租及出糧壓力。

根據計劃，政府將提供總額200億元的信貸保證承擔額。由於是百分百由政府擔保，陳茂波相信可以提高企業獲取信貸的機會，而貸款年利率低至最優惠利率（P）減2.5厘、擔保費全免、首6個月「還息不還本」，料可大大減低中小企負擔。

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