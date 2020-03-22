  • 26°C
香港時間 : 2020322日 (日) 18:55
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【香港經濟】陳茂波：情況較沙士更嚴峻　失業率短期將繼續上升

金融經濟 18:35 2020/03/22

分享：

財政司司長陳茂波形容，今次情況較03年沙士更嚴峻，並預期失業率短期內仍會繼續上升。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐近4個月，有意見建議港府應效法海外國家限制餐廳營業時間，防範疫情進一步擴散。財政司司長陳茂波形容，今次香港經濟情況較03年沙士更嚴峻，多個行業的中小企正承受生意斷崖式下跌、面臨資金鏈斷裂的危機，失業率短期內預計會繼續上升。

陳茂波在網誌表示，環球先後減息及增加市場流動性，加度是自2008年環球金融海嘯以來最大，而且推出大規模財政措施，應對疫情帶來的經濟下行壓力，可見形勢相當嚴峻。

他續指，香港經濟正處於水深火熱之中，多項經濟數據顯示環境不斷惡化，例如零售銷售連續12個月價量齊跌、失業率惡化至3.7%創逾9年新高等。他坦言，市道疲弱情況暫難扭轉，而且上述數字仍未完全反映疫情的最新發展，相信失業率在短期內仍會繼續上升。

「百分百擔保貸款」利率低至P減2.5厘

為紓緩中小企經營壓力，政府在最新一份預算案中，宣布推出「百分百擔保的特惠低息貸款計劃」，議案上周已獲財委會通過，目標4月份開始接受企業申請，以緩解交租及出糧壓力。

根據計劃，政府將提供總額200億元的信貸保證承擔額。由於是百分百由政府擔保，陳茂波相信可以提高企業獲取信貸的機會，而貸款年利率低至最優惠利率（P）減2.5厘、擔保費全免、首6個月「還息不還本」，料可大大減低中小企負擔。

相關文章：

【中小企】「百分百擔保貸款」料4月開展　銀行界：將簡化申請程序

【銀行紓困】疫情影響全方位 一文睇清17港銀紓困措施（不斷更新）

【銀行紓困】金管局允銀行彈性處理　住宅供樓30年上限（內附各大銀行紓困措施）

【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）

經濟 失業 疫情 減息 陳茂波 財政司 金融 零售 失業率 香港

下一篇文章

【業績】中石化煉化去年多賺3成 末期息0.124人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【熊市來臨】恒指夜期又大低水　基金：本周再破底
【熊市來臨】恒指夜期又大低水　基金：本周再破底
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
【恒指港股】環球大跌市核心問題　拆解美元荒危機
【恒指港股】環球大跌市核心問題　拆解美元荒危機
【全球大錢荒】債券市場創歷來最大走資　聯儲局仍有終極絕招？
【全球大錢荒】債券市場創歷來最大走資　聯儲局仍有終極絕招？
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【新加坡封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）