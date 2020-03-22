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【新冠肺炎】婚禮憂成傳播病毒溫床　婚紗婚攝生意大跌

商業 18:08 2020/03/22

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新冠肺炎本港確診個案不斷上升，婚紗及婚攝等的生意大受影響。（資料圖片）

新冠肺炎本港確診個案不斷上升，已有多人出席愉景灣一場婚禮，確診受到感染，勢會令與婚禮相關的企業業務再受衝擊。婚攝商Joseph Photo行政總裁黃瑞杰就表示，公司最近生意較靜，雖然本港仍有新人拍攝婚照，生意按年下跌約五分之三。

黃續指，本港新人現時傾向留港或到澳門拍攝。惟近日疫情再次大規模爆發，街上漸恢復正常的人流再次停滯，暫時對未來市況仍不樂觀。他透露，公司現時為減少開支和增加收入，分別開拓家庭市場，以及有一半員工正放無薪假。

新人延後至「鬼節」舉辦
不過，有婚紗商選擇在危機中作出大轉變。Amazes Wedding創辦人譚麗時認為做生意「有危有機」，雖然「最近生意近乎零」，即使大幅減價情況亦差不多，而與業主商量減租亦不果。但她最後在同一棟大廈，與另一位業主以原來的租金價錢，租用面積大一倍的地方。

譚續指，現時更按新業主要求簽定3年死約。不過，她認為地方更大、港府又推出零售業資助計劃，能助其最少熬過6個月的時間，相信有充足時間轉型綫上銷售，對於未來仍然樂觀。

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至於現時新人舉行婚禮的情況。譚坦言，仍有新人選擇結婚並舉辦婚禮，惟均選擇延期。她解釋，早前有新人預約國內攝影師，但疫情令其不能出發，輾轉多次更改後，由於大部份日子已被預定，最後仍堅持在今年行禮，日子則定在傳統上不宜結婚的「鬼節」。

記者：馬意文

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