【伊朗疫情】哈梅内伊對美國援助感奇怪 質疑對方播毒

▲ 伊朗最高領袖哈梅内伊發表電視講話,指美國提出協助伊朗抵抗新冠肺炎疫情很奇怪,更質疑美國借協助抗疫為名到伊朗播毒。

伊朗的新冠肺炎疫情持續,突破2萬人確診,逾1500人死亡。美國堅持對伊朗的制裁,但曾表示會協助伊朗抗疫。伊朗最高領袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)發表電視講話,指美國提出協助伊朗抵抗新冠肺炎疫情很奇怪,更質疑美國借協助抗疫為名到伊朗播毒。

哈梅内伊周日(22日)表示,美國曾數次聲稱會協助伊朗抗疫,但美國目前被質疑製造出新冠肺炎病毒。哈梅内伊表示不知道有關説法是否屬實,但他對美國想協助伊朗而感到奇怪。

哈梅内伊攻擊美國在抗疫方面欠缺力量,更質疑指:

如果你(美國)向我們提供一種幫助病毒永久留在伊朗的藥物,我們該怎麼辦?

(What if you give us a drug that will help the virus to remain in Iran permanently?)

哈梅内伊又質疑指,美國派醫生及藥劑師到伊朗,或是打算看看病毒的成效,因他據聞病毒有部分是爲了伊朗製造。但他強調,伊朗有能力克服任何形式的危機和挑戰,包括新冠肺炎疫情爆發。

哈梅内伊更強調,美國是最邪惡的頭號敵人,又形容美國領導人為騙子(charlatans)。

美國於2018年退出於2015年達成的六國核協議後,向伊朗實施制裁,美國與伊朗的關係自此起一直緊張。再加上美國總統特朗普今年1月初指示美軍,以無人機擊殺伊朗將軍蘇萊馬尼(Qassem Soleimani),兩國關係進一步惡化。

