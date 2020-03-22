【伊朗疫情】哈梅内伊對美國援助感奇怪 質疑對方播毒

▲ 伊朗最高領袖哈梅内伊發表電視講話，指美國提出協助伊朗抵抗新冠肺炎疫情很奇怪，更質疑美國借協助抗疫為名到伊朗播毒。

伊朗的新冠肺炎疫情持續，突破2萬人確診，逾1500人死亡。美國堅持對伊朗的制裁，但曾表示會協助伊朗抗疫。伊朗最高領袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）發表電視講話，指美國提出協助伊朗抵抗新冠肺炎疫情很奇怪，更質疑美國借協助抗疫為名到伊朗播毒。

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哈梅内伊周日（22日）表示，美國曾數次聲稱會協助伊朗抗疫，但美國目前被質疑製造出新冠肺炎病毒。哈梅内伊表示不知道有關説法是否屬實，但他對美國想協助伊朗而感到奇怪。

哈梅内伊攻擊美國在抗疫方面欠缺力量，更質疑指：

如果你（美國）向我們提供一種幫助病毒永久留在伊朗的藥物，我們該怎麼辦？

（What if you give us a drug that will help the virus to remain in Iran permanently？）

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哈梅内伊又質疑指，美國派醫生及藥劑師到伊朗，或是打算看看病毒的成效，因他據聞病毒有部分是爲了伊朗製造。但他強調，伊朗有能力克服任何形式的危機和挑戰，包括新冠肺炎疫情爆發。

哈梅内伊更強調，美國是最邪惡的頭號敵人，又形容美國領導人為騙子（charlatans）。

美國於2018年退出於2015年達成的六國核協議後，向伊朗實施制裁，美國與伊朗的關係自此起一直緊張。再加上美國總統特朗普今年1月初指示美軍，以無人機擊殺伊朗將軍蘇萊馬尼（Qassem Soleimani），兩國關係進一步惡化。

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