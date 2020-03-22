【美國疫情】紐約告急 極缺口罩 醫生被迫冒險重用

▲ 美國口罩短缺，紐約有醫院醫護人員，被迫重用口罩手套。

美國疫情大爆發，新型冠狀病毒肆虐全國，口罩供應極其緊張，在重災區紐約市，醫院也缺防護裝備，醫生護士被迫冒險重用口罩、手套。新冠患者數目急增，迫爆深切治療部（ICU），美國漸「意大利化」，有醫生指，在ICU工作15年，從未見過情況差成這樣。

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人口稠密的美國最大城市紐約，疫情完全失控，確診人數暴升，最新突破1萬。形勢急轉直下，當地醫療系統瀕臨崩潰，連醫護人員的防護裝備，也得不到保證，有醫生護士冒險重用口罩。

在紐約一間醫院，用過的受污染口罩及手套，未有馬上被丟棄，有醫生透露，醫護人員會用紙袋裝着口罩，貼在牆上，袋上寫上自己的名字，方便循環再用。

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有護士指，由於口罩短缺，當局發放指引，教醫護用頭巾「頂住先」。護士組織早前向州長發信，匯報前綫醫護保護裝備不足苦況，警告若有醫護因而中招，多間醫院恐停擺。

重症病人數量急增，迫爆深切治療部，有醫生指，目前深切治療部病人數目，是過去流感高峰期的3倍。有醫護表示，新冠病毒感染者病情可急速惡化，在短時間內，由輕症變為需要呼吸機，直指情況令人震驚（shocking）。

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記者：林建忠