【新冠肺炎】Google I/O完全取消　Android大型更新勢將延期

▲ 可謂Android生態圈每年最大活動的Google I/O，今年宣布全面取消。（圖片來源：法新社）

新冠肺炎疫情下，上半年幾乎所有科技界的大型活動都被取消，原定於5月中舉行，早前已宣布取消實體活動的Google I/O，日前更宣佈完全取消活動，不會以線上活動的形式等舉行。

Google透過官方Twitter帳戶公布，基於三藩市地區發布就地避難（shelter in place）的要求，公司決定不以任何形式舉辦I/O大會。Google續指，目前最重要的是集中在應對現時所有人正面臨的新挑戰，將竭盡所能地幫助社區保持安全。公司會透過博客和網上論壇分享Android更新。

其實，較早前多間矽谷大企已宣布取消未來數月舉辦的線下活動，包括蘋果的WWDC或Facebook的F8開發者會議。至目前為止，這些科技都表示會舉行網上發布活動，惟Google I/O則直接地取消所有活動，而比Google I/O較早舉行的Google Cloud Next，就宣布無限期延遲。考慮到加州疫情惡化宣布「封州」，企業除了必需的人員之外，都要在家工作，矽谷一眾科技企業要準備大型網上發布會亦不容易，因此其他科技公司或有頗大機會跟隨Google的腳步，取消活動。

有報道指今年的Google I/O所發布的Android 11，將會包含原生支持5G網絡連接的新技術，將有助手機可自行依據5G連接狀況，調整畫質與流暢度。I/O取消意味Android功能更新周期有頗大機會延遲，連帶一眾5G Android手機用戶的體驗，都會受到影響。

責任編輯：周俊霖